Alerte rouge en Angleterre par Declan Rice

05/04/2021 à 21:25 CEST

Sport.es

Ont été allumés toutes les alarmes à Londres, en particulier, et en Angleterre, en général, après avoir pris connaissance des Blessure de Declan Rice. Le milieu de terrain de Jambon de l’Ouest est bas aujourd’hui devant lui Wolverhampton après que les médecins vous ont diagnostiqué un blessure au genou qui a souffert lors de la concentration avec l’équipe anglaise.

Les premières évaluations ont estimé que sera en dehors du terrain pendant environ six semaines. Même ainsi, les médecins ne se sont pas aventurés à prédire une période de récupération exacte et à rester en attente de pouvoir effectuer plus de tests tout au long de cette semaine lorsque le gonflement du genou diminue.

Sans aucun doute, une perte extrêmement importante pour le Jambon de l’Ouest face à la fin de la saison où ils se battront pour se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des champions.

L’Eurocup, en danger

Mais pas seulement Moyes David Vous devez vous inquiéter pour votre capitaine, mais aussi Gareth Southgate. Le milieu de terrain est devenu un joueur de 22 ans pilier fondamental pour le coach anglais, déjà aujourd’hui Il n’est pas confirmé qu’il puisse être dans l’Eurocup. En fait, cela pourrait être très juste si la blessure était plus grave que prévu.

L’Angleterre débute le 13 juin contre Croatie, il reste un peu plus de deux mois, mais en l’absence de plus de scans aucun scénario possible n’est exclu.