Alerte rouge IMD : des précipitations extrêmement fortes s’abattent sur les côtes sud de l’Andhra Pradesh et du Tamil Nadu

De fortes pluies attendues jeudi dans l’Andhra Pradesh (Image représentative)

De fortes précipitations sont très susceptibles de se produire dans l’Andhra Pradesh à un ou deux endroits dans les districts de Visakhapatnam, East Nellore, Chittoor, Kadapa, Guntur, Anantapur, Godavari, West Godavari, Krishna et Kurnool. Les autorités du MET ont également mis en garde contre les inondations localisées des routes dues à l’inondation des bassins versants, à l’engorgement des zones basses entraînant la fermeture des passages souterrains dans les zones urbaines, aux glissements de terrain localisés, aux coulées de boue et aux dommages causés aux structures vulnérables. a aussi

Les précipitations sont dues à une circulation cyclonique qui s’est concentrée sur le sud-ouest et le sud-est de la baie du Bengale et se déplace vers l’ouest-nord-ouest. La dépression s’est déplacée vers l’ouest-nord-ouest et a atteint près de la côte nord du Tamil Nadu au petit matin de mercredi. les parties côtières du sud de l’État dans la soirée de jeudi. L’IMD a également mis en garde contre des pluies abondantes à très fortes dans des zones isolées de Rayalaseema mercredi et jeudi.

Pendant ce temps, le Tamil Nadu ne semble pas avoir de répit face à la pluie, car l’IMD a émis jeudi une autre alerte rouge dans certaines parties du Tamil Nadu, notamment dans les districts du nord de Chennai, Chengelpet, Tiruvallur, Ranipet, Kancheepuram, Villupuram et Cuddalore.

IMD a déclaré que la dépression cyclonique qui a frappé certaines parties du Tamil Nadu les 9 et 10 novembre continuera de se déplacer vers l’ouest-nord-ouest et traversera le nord du Tamil Nadu et les côtes adjacentes de l’Andhra Pradesh entre Karaikal et Sriharikota, près du nord de Pondichéry, d’ici ce soir provoquant un atterrissage dans les deux états.

Le Tamil Nadu a déjà enregistré des précipitations supérieures de 52 % à la normale pendant la mousson et s’attend à plus de 250 mm de pluie à Chennai et dans ses environs au cours des prochains jours. Onze métros et sept routes de Chennai ont été fermés et les trains de banlieue sur l’itinéraire Chennai Central-Tiruvallur ont été suspendus en raison des inondations.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.