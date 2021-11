Alerte rouge : le célèbre chirurgien cardiaque Steven Gundry met en garde contre le double des vaccins contre le COVID-19 à ARN

par Bill Sardi, Lew Rockwell :

Le risque à 5 ans de rupture aiguë d’une artère coronaire avec une issue potentiellement fatale !

En utilisant des biomarqueurs plus sensibles et prédictifs de la fonction cardiaque, les cardiologues ont produit des données surprenantes qui suggèrent que toute vaccination Covid-19 devrait s’arrêter.

Steven Gundry MD, chirurgien cardiaque de renom, mieux connu du grand public pour ses conseils diététiques pour éviter les lectines toxiques dans les aliments et son livre intitulé THE PLANT PARADOX, a lancé un drapeau rouge de précaution pour les patients vaccinés contre le Covid-19 et ceux qui envisagent encore la vaccination, étant donné qu’un test pronostique sophistiqué utilisé par son groupe médical indique que les vaccins à ARN Covid-19 augmentent le risque à 5 ans du type de crise cardiaque aiguë le plus redouté de 11% à 25% ! Le rapport est publié dans une édition récente de CIRCULATION, une publication de l’American Heart Association.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Les données

Le Dr Gundry rapporte que son groupe médical a mené le test de biomarqueur PULS hautement prédictif sur 566 patients. Le test PULS génère un score prédisant le risque à 5 ans (pourcentage de chance) d’un nouveau syndrome coronarien aigu, défini comme une gamme d’affections associées à un flux sanguin soudain et réduit vers le cœur, le plus souvent causé par une rupture de plaque ou formation de caillots dans les artères du cœur.

Le test cardiaque PULS évalue des paramètres tels que l’inflammation (interleukine-16 ou IL-16), la mort cellulaire (apoptose des cellules Fas), le HGF (Hepatocyte Growth Factor ou HGF qui mesure le mouvement des lymphocytes T, un type de globules blancs générés par le thymus). Ce score est généralement évalué tous les 3 à 6 mois chez les patients à risque. Ces données peuvent expliquer les problèmes cardiaques observés suite à la vaccination Covid-19.

TEST PULS : Augmentation des risques cardiaques avec la vaccination ARN Covid-19

Inflammation (IL-16) : est passé de 35 à 82

Mort cellulaire (apoptose Fas) : est passé de 22 à 46

HGF (mouvement des cellules T) : est passé de 42 à 86

Le score PULS global est passé de 11 % de risque à cinq ans à 25 % de risque à cinq ans !

Le Dr Gundry indique qu’un changement inquiétant dans ces scores PULS a été noté pour la première fois avec l’avènement des vaccins à ARN Covid-19. Ces changements ont été observés chez la plupart des sujets vaccinés, note son rapport.

Les biomarqueurs

Le test PULS (Global Discovery Biosciences, Irvine, CA) est largement utilisé par les cardiologues.

Le test PULS mesure en fait neuf paramètres différents, en particulier la réponse immunitaire qui est activée en réponse à une lésion des artères coronaires.

On rapporte que les lésions cardiaques instables causent 75 % de toutes les crises cardiaques. Une rupture est la cause la plus fréquente de crises cardiaques aiguës. Ces lésions instables dans une artère coronaire peuvent également entraîner une insuffisance cardiaque et une coagulation sanguine (thrombose) et peuvent expliquer ces mêmes problèmes que ceux observés chez les personnes vaccinées.

Démentis des autorités de santé publique

Les Centers for Disease Control (CDC) concèdent que l’inflammation (myocardite) du muscle cardiaque et l’inflammation de la muqueuse qui entoure le cœur (péricardite) surviennent après la vaccination contre le Covid-19. Selon le CDC, ces événements indésirables surviennent plus souvent après la 2e dose et dans la semaine suivant la vaccination. Des douleurs thoraciques, un essoufflement et la sensation que le cœur bat trop vite sont des symptômes. Le CDC maintient que les risques connus de la maladie de Covid-19 « dépassent de loin » le risque potentiel d’avoir une « réaction indésirable rare » comme la myocardite/péricardite.

Selon un examen de 2,5 millions de sujets vaccinés par l’ARNm âgés de 16 ans et plus en Israël, 54 cas de myocardite (2,13 cas pour 100 000 personnes vaccinées) ont été signalés. Les examinateurs affirment que la plupart des cas de cardite sont bénins et rares, et « les avantages du vaccin Covid-19 l’emportent largement sur les risques ». La Fondation Myocardite élimine également les cas de myocardite après la vaccination, les classant comme « rares ».

Ces démentis ont été émis avant la publication du rapport du Dr Gundry.

Données contraires ; pourquoi vacciner du tout ?

Des données contraires révèlent que 99% des personnes infectées par Covid-19 ont développé elles-mêmes des anticorps sans avoir besoin de vaccination. Selon un rapport publié sur MedPageToday.com, les autorités sanitaires continuent d’ignorer l’immunité naturelle de Covid-19, car 90 à 99 % des personnes qui se remettent d’une infection à Covid-19 « ont étonnamment une faible fréquence ou une infection répétée, une maladie ou un décès ».

Covid-19 n’est pas le virus muté contre lequel les autorités de santé publique ont déclaré que les humains n’avaient aucune immunité. Les enfants d’âge scolaire (plus de 5 ans) ont reçu tellement de vaccinations qu’ils ont développé ce qu’on appelle une immunité entraînée et ne présentent aucun ou peu de symptômes lors de l’infection par Covid-19.

Les mandats de vaccination sont menacés et les Américains contraints par les employeurs à vacciner lorsqu’une étude faisant autorité publiée dans le magazine Science conclut : « la majorité des personnes infectées par le coronavirus qui cause le COVID-19 produiront des anticorps protecteurs robustes, qui protégeront probablement de la réinfection ».

Le CDC ne collecte pas de données sur l’immunité naturelle.

Le directeur de l’Institut national des maladies infectieuses concède, lors d’un interrogatoire direct, que le vaccin à ARN Covid-19 ne protège pas de manière fiable leurs receveurs contre le Covid grave ou la mort (« voir une diminution de l’immunité non seulement contre l’infection mais contre l’hospitalisation et dans une certaine mesure la mort qui commence maintenant à toucher toutes les tranches d’âge. »)

Même les médecins vaccinés seraient en train de mourir, pas seulement de rechutes.

Que faire

Étant donné que des millions d’Américains ont été vaccinés pour Covid-19 qui ne sont pas susceptibles d’aller voir un cardiologue pour le test PULS, ou n’ont pas accès au test dans leur zone géographique, et de nombreuses personnes vaccinées peuvent même ne pas avoir de cardiologue ; et étant donné que 200 millions d’Américains vaccinés pourraient dépasser les bureaux des 33 000 cardiologues du pays, ce qui représenterait environ 6 000 patients par cardiologue, ce qui retarderait leur carnet de rendez-vous de plus d’un an, d’autres mesures préventives pourraient devoir être prises.

Étant donné que les patients vaccinés peuvent ne pas souhaiter ou ne pas être en mesure de subir le test PULS, ce journaliste attire l’attention sur les travaux du Dr Linus Pauling et du Dr Matthias Rath, qui ont montré que la vitamine C est nécessaire pour guérir les artères coronaires qui alimentent le cœur. avec du sang oxygéné, et qu’une carence en vitamine C permet à une protéine sanguine connue sous le nom de lipoprotéine (a) de servir de pansement collant pour les artères coronaires endommagées. Cependant, la lipoprotéine (a) peut alors induire des caillots sanguins en raison de son caractère collant et peut complètement bloquer le sang oxygéné (la soi-disant crise cardiaque du veuf).

Des taux sanguins élevés de lipoprotéines (a) sont observés chez les patients atteints d’un syndrome coronarien aigu, évalué par le test PULS.

Le Dr Matthias Rath est allé plus loin et a montré que les animaux qui produisent de la vitamine C en interne ne développent pas ces crises cardiaques de type rupture. Le Dr Rath est l’auteur d’un livre POURQUOI LES ANIMAUX NE FONT PAS DE CRISE CARDIAQUE, MAIS LES GENS LE FONT.

Bien qu’un nouveau médicament pour abaisser la lipoprotéine (a) soit maintenant disponible, il est vain de tenter d’abaisser les niveaux de lipoprotéine (a). Le maintien des taux sanguins de vitamine C est le moyen le plus efficace de prévenir les crises cardiaques induites par les lipoprotéines (a).

Le Dr Steve Hickey de Manchester en Angleterre et auteur du livre THE VITAMIN CURE FOR HEART DISEASE, suggère 500 milligrammes de vitamine C pris 5 fois par jour, étant donné que la vitamine C est rapidement excrétée dans l’urine.

Une autre nouvelle façon de maintenir les niveaux de vitamine C est de restaurer la synthèse interne dans le foie que l’espèce humaine a perdue il y a plusieurs siècles. Une mutation génétique bloque la production d’une enzyme qui convertit la glycémie en vitamine C. Il a été démontré qu’un nouveau complément alimentaire corrige ce problème et double les niveaux de vitamine C sur 24 heures sans la vitamine C elle-même.

Une prévention de deuxième niveau consisterait à empêcher la formation de caillots sanguins. Des caillots de fibrine et de plaquettes se forment après la vaccination. Un test sanguin appelé D-dimère indique si des caillots de sang frais se forment après la vaccination. Les patients vaccinés contre le Covid-19 voudront peut-être interroger leur médecin sur ce test.

Jusqu’à ce qu’un cardiologue puisse évaluer le risque, des anticoagulants naturels peuvent être utilisés, tels que l’enzyme à action prolongée nattokinase, disponible dans les magasins de santé. Plus d’informations sont également disponibles.

La molécule de vin rouge resvératrol est un anticoagulant naturel et réduit les niveaux de D-dimères.

Un troisième niveau de protection consiste à utiliser le resvératrol pour produire ce qu’on appelle un préconditionnement cardiaque. Il a été démontré que le resvératrol prévient les dommages du muscle cardiaque à la suite d’une crise cardiaque (blocage du sang oxygéné vers le cœur) en activant au préalable les antioxydants enzymatiques internes. Le résultat est que le cœur peut supporter des périodes d’oxygénation faible ou nulle sans subir de dommages. Même une marque de resvératrol dans une matrice d’autres molécules naturelles a démontré cette protection avant la crise cardiaque dans une étude animale, protégeant le cœur d’une manière supérieure au resvératrol seul. Le dosage approprié est essentiel pour produire l’effet protecteur.

Lire la suite @ LewRockwell.com