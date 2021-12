Alerte sanitaire pour les ingrédients non déclarés dans l’une des versions des populaires chocolats Ferrero | Vie

Certains bonbons au chocolat bien connus sont retirés du marché en raison de la présence de protéines de lait. L’article a été vendu dans toute l’Espagne, les personnes allergiques sont donc priées de ne pas le consommer et de le retourner.

Les autorités sanitaires de Catalogne ont informé l’Agence espagnole pour la sécurité alimentaire et la nutrition (AESAN), de la présence de protéines de lait non incluses dans l’étiquetage de quelques célèbres bonbons de chocolat noir extra-fin aux noisettes.

Le produit spécifique dont nous parlons est le Grand Ferrero Rocher Noir et les lots concernés correspondent à 252RWAJ, L253RWAJ, L266RWAJ, L267RWAJ, L287RWAJ, L294RWAJ, L240RW-J, L284RW-J, L306RW-J, avec date d’expiration 20/04/2022.

La marque elle-même a également publié cette nouvelle sur son site officiel, informant tous ceux qui ont acheté le produit et qui ont des allergies ou une sensibilité sévère au lait, qu’ils contactent l’équipe du service client Ferrero.

Et c’est que l’incidence a été détecté dans une autosurveillance de l’entreprise elle-même, ce sont donc eux-mêmes qui ont donné l’avis aux autorités compétentes de Catalogne.

⚠️ Avertissement exclusivement aux personnes allergiques aux protéines de lait. ➡️ Présence de protéines de lait non déclarées sur l’étiquetage du Chocolat Noir Extrafin aux Noisettes. Marque GRAND FERRERO ROCHER. Voir les lots impliqués. 📌https: //t.co/mPNk4530Mn pic.twitter.com/rOBy3p2P5O – AESAN (@AESAN_gob_es) 25 décembre 2021

L’information a été transférée au reste des communautés autonomes par l’intermédiaire du Système coordonné d’échange rapide d’informations (SCIRI), afin de vérifier le retrait des produits concernés des circuits de commercialisation.

Cependant, il convient de noter que ceux qui ne présentent aucune des allergies susmentionnées peuvent consommer le produit sans aucun problème.

La AESAN est un Organisme Autonome, organiquement rattaché au Ministère de la Consommation, composé de plus de 190 professionnels répartis entre son siège à Madrid et deux laboratoires, qui, entre autres, ont pour objectif d’agir comme centre national de référence dans l’évaluation des risques alimentaires et dans votre communication, notamment en situation de crise ou d’urgence.

Récemment cet organisme a retiré d’autres produits comme un lot qui correspondait à des contenants de cumin moulu, dont l’étiquette n’indiquait pas la présence de moutarde ou de certains champignons shiitake d’Allemagne en raison de la présence de sulfites.