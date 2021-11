Alerte SOS Stock : Pourquoi SOS plonge-t-il de près de 25% aujourd’hui ?

Aujourd’hui, un mineur de crypto basé en Chine SOS Limitée (NYSE :SOS) a eu une journée très difficile. En effet, les actions de SOS ont chuté de plus de 25% au moment de la rédaction, sur un volume très important.

Source : Shutterstock

Pour les investissements liés à la cryptographie, la journée d’aujourd’hui a été plutôt volatile. Les investisseurs peuvent noter que Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) les actions ont plongé ce matin à la suite d’un manque à gagner assez important. En effet, les prix des cryptos, en particulier ceux des crypto-monnaies les plus valorisées, restent élevés. En conséquence, on pourrait considérer un Bitcoin (CCC :BTC-USD) mineur comme SOS et considère maintenant un bon moment pour investir.

Cependant, certaines nouvelles spécifiques à l’entreprise semblent inquiéter les investisseurs en actions SOS aujourd’hui. Examinons ce que la société a annoncé et pourquoi les actions de SOS se vendent si fortement aujourd’hui.

SOS Stock plonge dans une annonce d’offre directe

Comme de nombreux mineurs de crypto, SOS est une entreprise qui a levé des capitaux via les marchés boursiers pour financer sa croissance. Ce n’est pas un nouveau concept par aucun effort d’imagination.

Cependant, l’annonce de SOS aujourd’hui que la société envisage de vendre 90 millions de dollars d’actions à des investisseurs accrédités au prix de 1,75 $ est un problème pour les investisseurs détenant ces actions. Cette vente représente une remise de 17% par rapport à la clôture d’hier. En conséquence, les investisseurs semblent avoir fait une crise, envoyant l’action SOS à près de 1,50 $ par action au moment de la rédaction.

Maintenant, la plupart des investisseurs doivent noter que les placements privés sont généralement effectués à une sorte de rabais pour inciter les investisseurs à se lancer. Cependant, pourquoi cette offre a été faite en privé et non via les marchés publics reste inconnue.

En conséquence, l’action SOS semble être l’un des investisseurs considérés comme présentant un risque plus élevé en raison de ces offres. Plus de dilution n’est jamais une bonne chose. Cependant, la dilution avec une décote massive est quelque chose que les investisseurs n’ont peut-être pas vu venir.

Actuellement, l’action SOS est en baisse d’environ 90 % par rapport à son sommet de 52 semaines plus tôt cette année.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.