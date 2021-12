Alerte SPAC de . : 7 choses à savoir alors que les préparatifs de . seront rendus publics via PRPB Stock

. s’apprête à faire son retour sur les marchés publics plus d’une décennie plus tard. En 2008, le fournisseur de visuels de stock a été privatisé par Hellman & Friedman dans une transaction de 2,4 milliards de dollars. Maintenant, la société se prépare à faire ses deuxièmes débuts publics via une fusion avec la société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) CC Neuberger Directeur II (NYSE :PRPB). La fusion fixe . à une valeur d’entreprise de 4,8 milliards de dollars. De plus, son accord avec la SPAC implique un investissement total en capital pouvant atteindre 1,2 milliard de dollars, dont 150 millions de dollars en investissement privé dans le capital public (PIPE).

Source : Tobias Steinert / Shutterstock.com

Alors, qu’avez-vous besoin de savoir d’autre ?

Capitale CC est propriétaire de la CC Neuberger SPAC. Son fondateur et directeur général Chinh Chu a de grands espoirs pour la fusion, commentant que :

« . est une marque emblématique bien positionnée pour réussir dans l’économie numérique dynamique d’aujourd’hui. Nous sommes impressionnés par l’accélération de l’activité, et ce partenariat est un autre chapitre de notre histoire d’établissement de partenariats à long terme avec des sociétés exceptionnelles qui ont des sources importantes de différenciation concurrentielle, des opportunités de composition à long terme et de multiples opportunités de création de valeur.

Si les actionnaires approuvent la transaction, les actions de . seront négociées sur le New York Stock Exchange (NYSE). Le symbole boursier sera GETY.

Alors, que devraient savoir les investisseurs sur la fusion de . SPAC ? Allons droit dedans.

. SPAC Fusion avec PRPB Stock : 7 choses à savoir

. sera dirigé par Craig Peters, qui a rejoint l’entreprise en 2007 et est devenu PDG en 2019. Peters a été attiré par l’équipe de direction et l’expérience de CC Neuberger. Il a déclaré : « Il s’agissait vraiment de CC Neuberger, je pense beaucoup plus que de SPAC ou d’IPO. Ce montant de capital et cette certitude et un partenaire qui était très investi dans la transaction et croyait en l’entreprise . sont vraiment ce qui les a différenciés. » Le produit brut de l’accord avec va à la réduction de la dette existante et à la capitalisation du bilan de l’entreprise pour l’avenir. Les investisseurs curieux apprécieront un aperçu du VE de 4,8 milliards de dollars. . dit que cela vient de l’utilisation d’un multiple de 15,2x pour la valeur de l’entreprise par rapport à l’EBITDA ajusté estimé de 2022. La société estime son EBITDA pour 2022 à 315 millions de dollars. . est en concurrence avec Associated Press et . sur le marché des images éditoriales. De plus, . sert une variété de clients, allant des particuliers aux petites entreprises en passant par les sociétés Fortune 500. . propose un portefeuille de produits qui comprend les marques iStock et Unsplash. Enfin, les conseils d’administration de . et de CC Neuberger ont approuvé à l’unanimité la transaction. Désormais, la pression ne pèse que sur les actionnaires actuels.

A la date de publication, Eddie Pan n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Article imprimé depuis InvestorPlace Media, https://investorplace.com/2021/12/getty-images-spac-alert-7-things-to-know-as-getty-preps-to-come-public-via-prpb- Stock/.

© 2021 InvestorPlace Media, LLC