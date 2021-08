Alerte SPRT : Qu’est-ce qui met le feu à Hot Meme Stock Support.com cette semaine ?

in

Support.com (NASDAQ :SPRT) l’action a augmenté avec une croissance régulière tout au long de la semaine qui s’est transformée en gains majeurs vendredi.

Alors pourquoi le stock de SPRT est-il si stimulé ? Il y a quelques facteurs en jeu quand il s’agit du mouvement positif que Support.com voit cette semaine.

Tout d’abord, l’action SPRT est probablement poussée à la hausse par les commerçants d’actions meme. Ces derniers temps, ces commerçants se sont tournés vers les médias sociaux pour augmenter les actions. Cela continue alors que les investisseurs continuent de l’exagérer sur Twitter (NYSE :TWTR) et d’autres plateformes.

La deuxième grande nouvelle qui a enthousiasmé les investisseurs pour les actions SPRT ces derniers temps est une fusion à venir. Support.com envisage de fusionner avec Génération Greenidge dans un accord qui prendra ce dernier public. Cela se traduira par un changement dans son activité car Greenidge Generation est un Bitcoin (CCC :BTC-USD) mineur.

Il est possible que ces deux facteurs continuent de faire monter le stock de SPRT dans les semaines à venir. La fusion avec Greenidge Generation ne devrait avoir lieu qu’après un vote des actionnaires sur Spet. 10. Cela signifie que nous pourrions continuer à voir une compression courte du stock jusqu’à ce que cela se produise.

L’action SPRT bondit dans le volume des transactions ce matin. Au moment d’écrire ces lignes, plus de 47 millions d’actions ont changé de mains. Il s’agit d’une augmentation impressionnante par rapport à son volume de négociation moyen quotidien d’environ 10,4 millions d’actions.

L’action SPRT était en hausse de 62,3% vendredi matin.

