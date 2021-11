Alerte stock ATVI: 7 choses à savoir alors que la société de jeux vidéo prend un L aujourd’hui

Dans le marché d’aujourd’hui rempli d’évaluations incroyables, même les battements de bénéfices peuvent entraîner des ventes massives. C’est aujourd’hui le cas des investisseurs en Activision Blizzard (NASDAQ :ATVI) et stock ATVI.

Source : madameF / Shutterstock.com

Dire qu’Activision Blizzard a « pris un L » aujourd’hui est un euphémisme. Les actions d’ATVI ont ouvert en baisse d’environ 15% par rapport à la clôture d’hier. Au moment de la rédaction, ces pertes se sont maintenues, les investisseurs semblant se contenter d’éviter d’acheter la baisse de ce titre en particulier.

En effet, Activision Blizzard a dû faire face à un certain nombre de vents contraires ces derniers temps.

En août, un procès pour harcèlement sexuel lié à une culture de « frat boy » chez le développeur de jeux vidéo a entraîné une spirale descendante du stock d’ATVI. Ce catalyseur a inspiré une enquête de la Securities and Exchange Commission (SEC) sur ces allégations en septembre. Et plus récemment, la co-responsable d’Activision Blizzard, Jen Oneal, a décidé de démissionner de son poste, trois mois seulement après avoir pris ses fonctions, à la suite de ces allégations.

Ces inquiétudes ont tourmenté ce titre pendant des mois et le titre ATVI a sous-performé en conséquence. Cependant, penchons-nous sur ce qui est à l’origine de cette baisse marquée du stock d’ATVI aujourd’hui.

Les actions d’ATVI baissent après avoir signalé une hausse des bénéfices

Aujourd’hui, l’action ATVI a connu sa plus grande liquidation depuis la Grande Récession. Cette vente est intervenue à la suite du rapport sur les résultats du troisième trimestre de la société aujourd’hui. En effet, lorsque l’on regarde les chiffres réels, cette action sur les prix peut conduire à se gratter la tête. Les revenus d’Activision Blizzard (en fait, les réservations nettes – une forme de revenus ajustés) sont conformes aux attentes. Les bénéfices ajustés ont également largement dépassé le consensus des analystes. La société a déclaré un bénéfice ajusté de 89 cents par action, contre des estimations de 70 cents. Alors, qu’est-ce qui donne ? Eh bien, la société a également annoncé des retards pour deux de ses principaux titres à venir. Les jeux Overwatch 2 et Diablo IV d’Activision ont été retardés, potentiellement jusqu’en 2023. La société n’a pas fourni de calendrier concret sur ces jeux, mais a suggéré que des revenus ou des bénéfices importants de ces jeux ne seraient pas probables l’année prochaine. Cette baisse des bénéfices prospectifs a entraîné la liquidation d’aujourd’hui. Reste à savoir si Activision pourra redresser le navire. Cependant, pour l’instant, cette société semble être une entreprise avec beaucoup d’élan baissier.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Article imprimé depuis InvestorPlace Media, https://investorplace.com/2021/11/atvi-stock-alert-7-things-to-know-as-the-video-game-company-takes-an-l-today/ .

© 2021 InvestorPlace Media, LLC