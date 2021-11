Alerte sur les actions de l’OCGN : les nouvelles de la FDA envoient Ocugen en chute libre aujourd’hui

Actions d’une société de biotechnologie Ocugen (NASDAQ :OCGN) sont nettement inférieurs aujourd’hui à la nouvelle que la Food and Drug Administration des États-Unis a interrompu sa demande de nouveau médicament expérimental pour Covaxin, un vaccin contre Covid-19.

Dans un communiqué de presse, Ocugen a déclaré que la FDA doit toujours l’informer des raisons pour lesquelles l’application de Covaxin a été interrompue et de ce que la société doit faire pour résoudre les problèmes ou les lacunes qui se sont produits. Ocugen a déclaré qu’il s’efforcerait de répondre à toutes les questions de la FDA et de résoudre les problèmes le plus rapidement possible.

Cependant, l’annonce de l’arrêt des progrès de Covaxin vers l’approbation et la commercialisation a fait chuter l’action de l’OCGN de ​​10 % aujourd’hui à 6,42 $ par action. Depuis le début de l’année, l’action reste en hausse de plus de 100 %, bien que la majeure partie de ce gain soit intervenue au premier trimestre. Au cours des six derniers mois, le cours de l’action Ocugen a en fait baissé de 18%.

Qu’est-il arrivé à l’action OCGN

Covaxin est le principal candidat à la commercialisation d’Ocugen, basé à Malvern, en Pennsylvanie. Covaxin a en fait été développé par Bharat Biotech, une société pharmaceutique indienne spécialisée dans les vaccins. Essentiellement, Covaxin est le vaccin Covid-19 développé au niveau national en Inde. Ocugen a essayé de le faire approuver pour une utilisation aux États-Unis et au Canada. Cependant, la FDA a maintenant mis un terme aux progrès de Covaxin vers l’obtention de l’approbation en Amérique, jetant des doutes sur la stratégie d’Ocugen et nuisant au cours de son action.

Le fait que les raisons pour lesquelles la FDA a arrêté les progrès de Covaxin n’aient pas été rendues publiques ajoute à l’incertitude entourant Ocugen.

Les investisseurs doivent également noter que certains critiques ont remis en question l’efficacité inférieure de Covaxin contre la variante delta par rapport aux vaccins de Pfizer (NYSE :PFE) et Moderne (NASDAQ :ARNm). Cependant, d’autres ont dit que ce n’était pas un problème.

Pourquoi est-ce important

Ocugen n’est pas une entreprise biotechnologique ou pharmaceutique typique. Il se concentre principalement sur le traitement des maladies oculaires et indique sur son site Web que son objectif est de « guérir la cécité ». La société a sauté dans le train du vaccin Covid-19 au début de la pandémie alors que les industries biotechnologique et pharmaceutique se précipitaient pour développer des traitements contre la maladie mortelle. Cependant, plutôt que de développer son propre vaccin, Ocugen s’est concentré sur la commercialisation de Covaxin aux États-Unis. Les critiques ont remis cette stratégie en question.

Pour Ocugen, l’arrêt de la progression du Covaxin par la FDA rend moins probable la disponibilité du vaccin Covid-19 aux États-Unis. Cette réalité exerce une pression supplémentaire sur le stock de l’OCGN à un moment où il était déjà en déclin. Alors que le cours de l’action d’Ocugen a atteint 18,77 $ cette année, la plupart des augmentations sont dues au fait qu’elle a été traitée comme une action mème par les investisseurs de détail. En janvier de cette année, au plus fort de l’engouement pour les actions meme, l’action d’Ocugen a bondi de 769 % en quelques jours, passant de 1,82 $ à 15,81 $.

Quelle est la prochaine étape pour Ocugen

L’action de la FDA est une mauvaise nouvelle pour Ocugen car elle diminue la probabilité que Covaxin devienne disponible commercialement aux États-Unis. À court terme, les actions de l’OCGN devraient encore baisser. Au-delà des bonnes nouvelles des régulateurs, l’espoir repose sur les investisseurs de détail qui relancent les actions.

A la date de publication, Joël Baglole détenait des positions longues sur MRNA et PFE. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.