Alerte sur les actions DISCA : que se passe-t-il aujourd’hui avec les actions Red-Hot Discovery ?

Alors que la première semaine de 2022 tire à sa fin, Communication de découverte (NASDAQ :DISCA) prend un excellent départ. Le géant des médias a reçu de bonnes nouvelles de Wall Street qui a envoyé l’action DISCA directement dans le vert.

Alors qu’as tu besoin de savoir?

La société est probablement mieux connue pour l’événement annuel Shark Week, mais elle maintient une base d’abonnés cumulée d’environ 2 milliards, ce qui en fait l’un des fournisseurs de contenu multimédia les plus importants et les plus importants au monde. En fin de compte, la société envisage un nouvel accord qui pourrait la faire passer au niveau supérieur.

Que se passe-t-il avec DISCA Stock

Aujourd’hui a commencé avec l’annonce qu’un analyste de Bank of America Securities avait adopté une position très haussière sur l’action DISCA. Selon un rapport, Jessica Relf Ehrlich a relevé sa cote de l’action de « neutre » à « achat ». Elle a également augmenté son objectif de prix à 45 $ contre 34 $. Elle a classé le rapport risque/rendement de l’action comme « très favorable », mais il y a une raison encore plus importante pour sa mise à niveau.

Quoi? Le projet de Discovery d’acquérir WarnerMedia auprès de AT&T (NYSE :T), un accord qui devrait être conclu dans les trois prochains mois.

Ce type de couverture a eu un effet immédiat et positif sur le stock de DISCA. Les actions ont bondi dans la première heure de négociation d’aujourd’hui et au moment d’écrire ces lignes, elles ont augmenté de près de 17%. Ces gains ont fait passer le titre dans le vert de près de 27% pour la semaine avec des gains pour le mois dépassant les 25%.

La nouvelle de cette couverture haussière a également fait monter le stock de T. Cela n’est pas surprenant, étant donné le volume de transactions inhabituellement élevé que l’action a connu lorsque la nouvelle de la fusion a été annoncée pour la première fois en mai 2021.

Pourquoi est-ce important

Rien de ce que nous voyons ce matin n’est surprenant. Un rapport positif d’un analyste respecté est généralement suffisant pour envoyer une action dans le vert, mais le fait qu’elle ait été principalement motivée par une fusion importante devrait être exactement ce dont Discovery a besoin pour propulser la croissance. Ce type d’opération, d’une valeur de 43 milliards de dollars, a toutes les caractéristiques d’un catalyseur qui sera considéré comme l’une des fusions les plus importantes de l’année.

Il est particulièrement important de noter que cet accord entraînera le lancement d’une nouvelle entité fusionnée qui sera cotée en bourse. Le spin-off s’appellera Warner Bros. Discovery. Sur une autre note positive, les investisseurs ont récemment appris qu’AT&T avait reçu une décision favorable de l’IRS, garantissant un accord exempt d’impôt pour les actionnaires.

Pour l’instant, cet accord promet de donner des résultats positifs à la fois pour les actions T et DISCA. Le rapport de Relf Ehrlich arrive également à un bon moment pour les deux sociétés alors qu’une nouvelle année démarre et que toutes deux bénéficieront de la dynamique du marché. Cela peut en effet être salué comme l’affaire de l’année.

Ce que cela veut dire

À l’heure actuelle, tous les signes indiquent que le rapport positif est correct dans ses affirmations selon lesquelles l’action DISCA est vouée à la croissance en 2022. Discovery a clairement l’œil sur des expansions importantes pour les années à venir et l’acquisition d’une entreprise aussi dynamique que WarnerMedia ne servira qu’à augmenter son audience déjà vaste et sa base d’abonnés.

À moins que quelque chose n’interfère avec la fusion, les investisseurs peuvent en effet s’attendre à de bonnes choses de Discovery au cours de l’année à venir et au-delà.

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.