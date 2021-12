Alerte sur les actions ESSC : que se passe-t-il avec l’acquisition de SPAC East Stone ?

Les deux derniers jours ont vu une saga de marché intéressante se dérouler alors qu’une société de chèques en blanc apparemment aléatoire a vu ses actions se lancer dans une course folle. Acquisition de Pierre Est (NASDAQ :ESSC) n’a pas fait beaucoup de gros titres depuis qu’il a accepté d’amener la Chine JHD Holdings Publique. Cependant, hier, l’action ESSC a commencé à augmenter régulièrement, faisant tourner la tête de nombreux investisseurs, pour chuter encore plus fortement aujourd’hui. Cela a conduit à beaucoup de questions.

Source : iQoncept/ShutterStock.com

Que se passe-t-il avec ESSC Stock

Après l’ouverture des marchés aujourd’hui, l’action ESSC a poursuivi sa trajectoire de croissance. Les actions ont ouvert à 18,18 $ et ont finalement atteint un sommet intrajournalier de 26,27 $. Cependant, la bonne nouvelle s’est interrompue vers midi. Ensuite, l’action a inversé le cours, clôturant finalement 13,50 $. Cela marque une perte de près de 27% pour la journée.

Bien que l’action n’ait pas généré beaucoup de couverture médiatique avant cette semaine, il s’est avéré qu’il se passait beaucoup de choses dans les coulisses. À la fin du mois dernier, la société d’acquisition a déposé un dossier 8-K auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis annonçant que sur les 13,8 millions d’actions ordinaires en circulation, 10,5 millions avaient été rachetées, soit environ 75 %.

En outre, fin novembre, East Stone Acquisition a voté sur la prolongation de la date de consommation des deux entreprises au 24 février par rapport à la date précédemment convenue du 24 novembre.

Pourquoi est-ce important

Après l’extension de la consommation et les rachats d’actions, il reste environ 3,2 millions d’actions. Comme on peut s’y attendre, cela conduit directement à un flottement très faible, ce qui en fait un candidat idéal pour le squeeze. De nombreux tweets, comme celui ci-dessous, ont vanté le potentiel de compression gamma de l’entreprise.

$ESSC compression gamma 👀 – Situations spéciales 🌐 Newsletter (Jay Singh III) (@SpecialSitsNews) 13 décembre 2021

Une autre Twitter (NYSE :TWTR) a noté que les actions ESSC recevaient une traction considérable sur le forum d’investissement numérique populaire r/WallStreetBets, un autre indicateur qu’elles avaient été réservées par les investisseurs de détail. De nombreux utilisateurs ont répondu au tweet appelant à un jeu haussier sur le stock dans une tentative claire de faire monter les actions.

Depuis lors, cependant, la poussière semble être retombée alors que les actions ont plongé. Contrairement à ce que nous avons vu de Divertissement AMC (NYSE :AMC) plus tôt dans la journée, les efforts des médias sociaux n’ont pas suffi à maintenir un stock dans le vert toute la journée.

Ce que cela veut dire

Il est facile de voir comment les actions ESSC ont attiré l’intérêt des investisseurs particuliers. Le modèle de rachat d’actions que nous avons vu récemment chez les premiers investisseurs pointe vers une action à l’avenir incertain, contre laquelle Wall Street ne tarderait pas à parier.

Bien qu’il ne soit pas non plus surprenant que les armées d’investisseurs à contre-courant soient amenées à travailler contre elles en faisant monter le stock, il semblerait que dans ce cas, la dynamique se soit au moins temporairement essoufflée. Cela a provoqué la chute de l’ESSC cet après-midi. Pour ses fans, la question reste de savoir s’il pourra remonter.

Sur les Penny Stocks et les Low-Volume Stocks : à de rares exceptions près, InvestorPlace ne publie pas de commentaires sur les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions de dollars ou qui négocient moins de 100 000 actions chaque jour. C’est parce que ces « penny stocks » sont souvent le terrain de jeu des escrocs et des manipulateurs de marché. Si jamais nous publions un commentaire sur une action à faible volume qui pourrait être affectée par notre commentaire, nous exigeons que les rédacteurs d’InvestorPlace.com divulguent ce fait et avertissent les lecteurs des risques.

Lire la suite : Penny Stocks — Comment en tirer profit sans se faire arnaquer

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.