Alerte sur les actions IINN : est-ce qu’un grand brassage à court terme est en cours pour Inspira Technologies ?

Sont des actions de Inspira Technologies (NASDAQ :INN) sur le point de donner une dernière pression aux taureaux pour terminer l’année ? Après que l’action IINN ait augmenté de 27,5% jeudi, c’était certainement dans le domaine de la discussion.

Source : Alextype/Shutterstock.com

Alors que l’action IINN a ouvert en hausse vendredi et a augmenté de plus de 6% au plus haut de la session, elle a maintenant baissé vendredi. Les actions sont désormais en baisse de plus de 6% sur la journée.

Un article de Reddit a noté qu’Inspira pourrait avoir le potentiel de se rallier de 200% à 400% car l’action « récemment s’est hissée au sommet de la liste des scores courts ».

Plus tôt ce mois-ci, le 9 décembre, l’action Inspira a été fortement stimulée par les nouvelles positives. Les actions ont clôturé en hausse de 84 % le lendemain de la signature d’un accord de distribution avec Innové.

En ce qui concerne Covid-19 et la variante omicron, Inspira peut être un stock sensible. En effet, elle offre « une alternative à la ventilation mécanique utilisée aujourd’hui pour sauver la vie des patients souffrant d’insuffisance respiratoire aiguë ».

Depuis ses débuts à la mi-juillet, ce stock a été partout. Les actions ont culminé le premier jour de négociation, atteignant un sommet de 4,43 $. À partir de là, l’action IINN a été prise dans une vilaine tendance à la baisse, atteignant un creux de près de 2,25 $.

Cependant, cela a été suivi d’une explosion d’un jour du cours de l’action.

L’action IINN a enregistré un gain de 300% sur une journée le 26 octobre, clôturant au plus haut absolu de la journée après avoir généré un volume de transactions de 172,9 millions d’actions. La joie a cependant été de courte durée, les actions ayant chuté de près de 60% lors de la session suivante.

Est-ce que IINN Stock Spark One Last Short Squeeze pour 2021?

Le commerce à court terme a pris un bon départ en 2021. C’est à ce moment-là que nous avons vu GameStop (NYSE :GME) mènent la charge, avec une éruption de 2 400 % en quelques semaines seulement en janvier.

D’innombrables autres noms ont bondi sur la lancée, allant de Bain de lit et au-delà (NASDAQ :BBBY) et La mûre (NYSE :BB) pour masquer les penny stocks et les nouveaux avoirs SPAC.

Divertissement AMC (NYSE :AMC) a éclaté plus tard dans l’année, entraînant une autre série de courtes compressions en mai.

Avec le rallye de jeudi combiné au faible volume de transactions de cette semaine dans tous les domaines, il est toujours possible que nous voyions un mouvement en fin de journée dans Inspira. Sinon, 2021 n’est pas forcément une échéance. Gardez un œil sur celui-ci pour voir s’il y a une courte durée de vie.

Sur les Penny Stocks et les Low-Volume Stocks : à de rares exceptions près, InvestorPlace ne publie pas de commentaires sur les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions de dollars ou qui négocient moins de 100 000 actions chaque jour. C’est parce que ces « penny stocks » sont souvent le terrain de jeu des escrocs et des manipulateurs de marché. Si jamais nous publions un commentaire sur une action à faible volume qui pourrait être affectée par notre commentaire, nous exigeons que les rédacteurs d’InvestorPlace.com divulguent ce fait et avertissent les lecteurs des risques.

Lire la suite : Penny Stocks — Comment en tirer profit sans se faire arnaquer

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.