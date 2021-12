Alerte sur les actions IMPP : 7 choses à savoir alors que le spin-off Imperial Petroleum commence à négocier

Actionnaires de Pétrole impérial (NASDAQ :IMPP) a connu une journée rare avec des gains à quatre chiffres. Après avoir connu des arrêts d’actions toute la journée, les actions d’IMPP ont clôturé de 1 700 % et sont en hausse de 2 % après les heures normales.

Source : Shutterstock

Alors qu’as tu besoin de savoir?

Imperial Petroleum est une scission de StealthGas (NASDAQ :GAZ) et a commencé à négocier sur le Nasdaq aujourd’hui.

Les actionnaires des actions GASS ont reçu une action IMPP pour huit actions GASS détenues et une action privilégiée Imperial Petroleum pour 48 actions GASS détenues à la clôture du marché le 23 novembre.

L’action IMPP attire beaucoup l’attention des investisseurs aujourd’hui en raison de ses gains démesurés. Examinons de plus près les détails du spin-off.

Action IMPP : 7 choses à savoir

Imperial Petroleum est une société holding qui fournit des produits pétroliers et des services de transport international aux producteurs de pétrole, aux raffineries et aux négociants en matières premières. La société possède trois pétroliers moyen-courriers et un pétrolier Aframax. Ensemble, la flotte a une capacité de 255 805 tonnes de port en lourd. La société a son siège à Athènes, en Grèce, et sera dirigée par le PDG de StealthGas, Harry Vafias. StealthGas opère en tant que société armateur qui fournit du gaz de pétrole liquéfié (GPL) à l’industrie maritime internationale. La société dispose d’une flotte de 45 transporteurs de GPL d’une capacité combinée de 437 973 mètres cubes. StealthGas a été fondée en 2004 et a son siège à Athènes, en Grèce. Imperial Petroleum restera une filiale en propriété exclusive de StealthGas. En outre, les actions privilégiées perpétuelles rachetables cumulatives de série A d’Imperial Petroleum seront négociées au Nasdaq sous le symbole IMPPP. La préférence de liquidation est fixée à 25 $ par action. Ses données financières sont sensibles à des facteurs tels que les taux de change, la valeur des navires, les coûts de mise en cale sèche, les coûts d’assurance et les changements dans les tarifs de location d’affrètement. L’action IMPP se négocie actuellement à une capitalisation boursière d’environ 30 millions de dollars. Les actions à micro-capitalisation sont beaucoup plus risquées que leurs homologues de plus grande taille, et rien ne garantit que ces gains farfelus se poursuivront.

Sur les Penny Stocks et les Low-Volume Stocks : à de rares exceptions près, InvestorPlace ne publie pas de commentaires sur les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions de dollars ou qui négocient moins de 100 000 actions chaque jour. C’est parce que ces « penny stocks » sont souvent le terrain de jeu des escrocs et des manipulateurs de marché. Si jamais nous publions un commentaire sur une action à faible volume qui peut être affectée par notre commentaire, nous exigeons que les rédacteurs d’InvestorPlace.com divulguent ce fait et avertissent les lecteurs des risques.

Lire la suite : Penny Stocks — Comment en tirer profit sans se faire arnaquer

A la date de publication, Eddie Pan n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.