Alerte sur les actions IPOF : les rumeurs de fusion SPAC renchérissent les actions aujourd’hui

Depuis la montée sans précédent de Acquisition du monde numérique (NASDAQ :DWAC), les actions SPAC sont de retour à Wall Street. Aujourd’hui, une société de chèques en blanc en particulier a fait sensation sur les réseaux sociaux. Capital social Hedosophia VI (NYSE :IPOF) pourrait enfin être sur le point d’annoncer son partenaire de fusion, et les investisseurs particuliers pensent qu’il pourrait être Discorde. L’action IPOF a grimpé en flèche au fur et à mesure de la tendance de cette rumeur.

Source : rafapress / Shutterstock.com

Que se passe-t-il avec IPOF Stock

Le capital social a poursuivi sa tendance à plat toute la matinée, mais a commencé à augmenter vers midi. Malgré quelques turbulences, il a clôturé en hausse de plus de 4% pour la journée.

Cette société a été fondée par l’un des plus grands noms du secteur. Chamath Palihapitiya était un champion du premier boom de la SPAC, réussissant les fusions précédentes. Ses sociétés de chèques en blanc ont fusionné avec des noms éminents, y compris SoFi (NASDAQ :SOFI). Bien que SOFI ait connu une semaine difficile, il a augmenté de plus de 20% au cours du mois dernier.

Pourquoi est-ce important

Des rumeurs ont commencé à circuler en septembre 2021 selon lesquelles l’actuel Social Capital SPAC envisageait de fusionner avec Discord. Discord a gagné en popularité tout au long de l’année, ce qui en fait un partenaire SPAC tentant. En tant que contributeur d’InvestorPlace, Chris MacDonald, a rapporté l’accord potentiel :

« En effet, en tant que l’une des plus grandes SAVS de Chamath, un tel partenaire de fusion aurait du sens. Il s’agit d’un SPAC qui nécessite une grosse affaire. Et compte tenu de l’offre de rachat précédente de Discord de 10 milliards de dollars de Microsoft (NASDAQ :MSFT), il semble que cette taille de l’affaire pourrait être dans la timonerie pour IPOF.

Le trafic Twitter concernant la fusion présumée reste intense bien qu’il n’y ait eu aucune déclaration de quiconque impliqué dans l’une ou l’autre société. Pour l’instant, on ne sait pas comment la rumeur d’aujourd’hui a été lancée. Ce que nous savons, c’est que le moment est opportun pour une annonce de fusion.

Comme l’a récemment noté Will Ashworth, contributeur d’InvestorPlace, plusieurs perturbateurs de l’espace fintech cherchent à faire leurs débuts publics dans un proche avenir, ce qui pourrait inciter une entreprise comme Discord à rejoindre le peloton et à surfer sur la vague plus haut.

Ce que cela veut dire

Ce type de rumeur mérite qu’on s’y intéresse mais pas nécessairement qu’on s’en enthousiasme. L’action IPOF est en hausse, mais à moins que quelque chose ne se produise pour donner de la crédibilité à la rumeur qui l’a poussée, elle ne restera pas dans le vert. Cependant, s’il s’avère que les rumeurs sont vraies, cela pourrait être une opportunité d’achat importante.

Comme c’est le cas pour tous les ouï-dire de fusion, tout ce que nous pouvons faire, c’est regarder et attendre. Il ne serait pas surprenant que Chamath Palihapitiya veuille profiter du boom actuel de la SPAC avant qu’il ne soit terminé. Lorsque Discord sera rendu public, tout le monde devrait surveiller de près. Pour l’instant, cette rumeur devra faire l’affaire.

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.