Alerte sur les actions NLST : la grande actualité des brevets envoie la netlist en plein essor

Un stock sous le radar qui s’est discrètement transformé en un 10-ensacheuse cette année est Netlist (OTCMKTS :NLST). Le mouvement d’aujourd’hui de plus de 15% dans l’action NLST porte le gain de cette action depuis début janvier à plus de 1 000%. Pour les investisseurs qui sont restés stables avec cette spéculation de gré à gré, 2021 a été une excellente année.

Source : Shutterstock

La question est la suivante : cet élan peut-il se poursuivre l’année prochaine ?

Eh bien, il semble que Netlist soit une société à capitalisation boursière de 1,6 milliard de dollars avec un solide soutien. Les investisseurs semblent apprécier l’activité de stockage de mémoire de l’entreprise. Jeu plutôt « old tech », Netlist fournit des cartes SSD et des sous-systèmes de mémoire hautes performances aux entreprises clientes. Cette entreprise, bien qu’elle ne soit pas très sexy, est devenue de plus en plus demandée à mesure que la croissance du Big Data s’accélère. En conséquence, Netlist s’est trouvé au bon endroit au bon moment.

Aujourd’hui, il existe un catalyseur spécifique à l’entreprise qui fait grimper l’action NLST. Plongeons-nous dans ce que les investisseurs regardent avec Netlist aujourd’hui.

Les actions de NLST augmentent en raison d’un procès en matière de brevets

Aujourd’hui, Netlist a annoncé que la société avait obtenu un jugement sommaire contre Samsung (OTCMKTS :SSNLF). Toute victoire en justice est importante pour une entreprise de cette taille. Cependant, être victorieux contre un ennemi tel que Samsung est un gros problème.

Ce procès en matière de brevet était centré sur un accord de développement et de licence conjoint entre les deux sociétés en 2015. Le tribunal fédéral de district du district central de Californie a conclu que Netlist avait correctement résilié cet accord et que Samsung ne disposait d’aucune licence valide pour le portefeuille de brevets de Netlist.

Actuellement, le jury reste en dehors (littéralement) de ce que seront les dommages directs résultant de cette affaire. Cependant, les investisseurs semblent prendre en compte une victoire significative avec l’action des prix d’aujourd’hui dans l’action NLST.

Bien que cette évolution des actions NLST soit probablement de nature à court terme, Netlist est une action que j’ai ajoutée à ma liste de surveillance sur cette actualité. En effet, il sera intriguant de voir où va ce stock à partir d’ici.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.