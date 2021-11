Alerte sur les actions PSTH : l’actualité de la fusion envoie l’escalade de Pershing Square

Cela a été une année fascinante – et volatile – pour les fusions de sociétés d’acquisition à usage spécial (SPAC). Après l’éclatement de la bulle, l’ancien président Donald Trump a renversé la vapeur avec son Acquisition du monde numérique (NASDAQ :DWAC) accord. Désormais, les investisseurs surveillent à nouveau de près les sociétés de chèques en blanc, y compris certains noms plus anciens qui n’ont pas encore trouvé de cibles. L’un de ces noms à l’honneur aujourd’hui est Pershing Square Tontine Holdings (NYSE :PSTH). Bien que l’action PSTH ait fait l’objet d’une controverse, les actions ont grimpé en flèche aujourd’hui sur les discussions sur les réseaux sociaux.

Source : iQoncept/ShutterStock.com

Que se passe-t-il avec le stock PSTH ?

Les actions de PSTH ont connu une excellente journée, quoique mouvementée, après avoir atteint un pic cet après-midi. Il y a eu des hauts et des bas, mais les actions ont finalement clôturé en hausse de 2%. Cette poussée de croissance fait suite à une semaine ennuyeuse et à un mois encore moins excitant, au cours duquel les actions sont restées presque stagnantes, oscillant entre 19 $ et 20 $ pièce.

Le leader de la SPAC, Bill Ackman, a rencontré de nombreux obstacles cette année alors qu’il tentait de trouver un partenaire rentable pour fusionner avec sa SPAC. Il a jeté son dévolu sur Groupe de musique universel (OTCMKTS :UMGNF) cet été, mais les négociations avec la Securities and Exchange Commission des États-Unis ont arrêté l’accord. Cela l’a incité à entamer le processus de conversion de l’entreprise en une société spécialisée dans le droit d’acquisition (SPARC) dans le but de contourner la réglementation.

Cela permettrait également à l’entreprise de fonctionner d’une manière plus conviviale pour les actionnaires.

Aujourd’hui, de nouvelles spéculations ont émergé via Twitter et les forums d’investissement de détail ont été en effervescence.

Faits saillants de l’appel PSH : 1. Ackman a confirmé que l’affaire judiciaire n’avait aucun effet sur le front de l’accord $PSTH 2. Dépôt SPARC S1 avant le 29/11 3. Les warrants SPARC exercés recevront des warrants SPARC2 4. La recherche $PSTH se poursuit avec une cible TRÈS attrayante @BillAckman @jackiereses @RealFranMcGill – Actualités PSTH (@PSTH_News) 18 novembre 2021

Pourquoi est-ce important

Après une période de silence relatif d’Ackman, il semble que les investisseurs étaient enthousiasmés par la mise à jour. Il semble que cette mise à jour ait pris la forme d’un appel aux investisseurs pour son fonds spéculatif, Pershing Square.

Comme on peut le voir, Ackman semble avoir trouvé un partenaire, mais ce n’est que la pointe de l’iceberg. Il compte également déposer le S1 nécessaire à la réalisation d’une fusion d’ici fin décembre. Selon l’affiche, il semble également que l’affaire judiciaire en cours concernant l’échec de la fusion UMG-PSTH aura un effet sur l’accord imminent.

L’essentiel – du moins selon les spéculateurs – est que non seulement il y a un accord sur la table, mais qu’il est sur le point d’aller de l’avant. Ce type de battage publicitaire est généralement suffisant pour envoyer une entreprise de chèques en blanc vers le haut.

Ce que cela veut dire

L’action PSTH a connu une certaine croissance aujourd’hui pour la première fois depuis des semaines et il est probable que cela continuera quand et si les investisseurs obtiennent des informations plus concrètes. La balle est, une fois de plus, dans le camp d’Ackman.

À l’approche du catalyseur du 29 novembre, l’action PSTH vaut absolument la peine d’être surveillée. Les médias sociaux étaient en effervescence aujourd’hui pour une bonne raison. Nous sommes peut-être sur le point de voir Ackman enfin atteindre la fin de son odyssée SPAC et trouver un partenaire. À court terme, un tel accord signifierait certainement plus de gains pour l’action PSTH.

Cependant, étant donné que cette spéculation provient principalement des médias sociaux, les investisseurs doivent être très prudents. Attendez plus de preuves de ces mises à jour et faites vos propres recherches.

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.