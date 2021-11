Alerte sur les actions RWLK : les nouvelles de la FDA qui ont fait bondir de 30 % la robotique ReWalk

Le stock de Robotique ReWalk (NASDAQ :RWLK) est en hausse de 30% dans les échanges matinaux après que la Food and Drug Administration des États-Unis a attribué à la société la désignation de « dispositif révolutionnaire » pour son exo-costume appelé « ReBoot ».

Source : Ivan Chudakov / Shutterstock.com

ReWalk Robotics, basé au Massachusetts, est un penny stock. À la clôture d’hier, le cours de l’action de la société a terminé la séance de bourse à 1,29 $. Cependant, l’action RWLK a atteint 2,10 $ en pré-commercialisation d’aujourd’hui après la nouvelle désignation de la FDA, donnant l’espoir aux investisseurs que la société est sur la bonne voie et que ses actions sont prêtes pour une augmentation significative.

Qu’est-il arrivé avec le stock RWLK

ReWalk Robotics développe une suite de systèmes d’assistance à la marche bionique qui utilisent des attaches électriques pour les jambes pour permettre aux personnes handicapées des membres inférieurs de se lever, de marcher et même de monter des escaliers. Ces produits ont le potentiel de révolutionner la vie des utilisateurs du monde entier. La société a été fondée en 2011 et son exo-combinaison ReBoot est en cours d’essais cliniques à Philadelphie. Son système ReWalk 6.0 coûte 85 000 $.

La désignation de « dispositif révolutionnaire » de la FDA est une étape importante pour ReWalk Robotics, car elle offre à l’entreprise une voie plus simple et plus rationalisée pour éventuellement faire approuver sa combinaison ReBoot pour la vente et l’utilisation dans des contextes cliniques et de réadaptation, selon un communiqué de presse. émis par l’entreprise.

Pourquoi est-ce important

La désignation de la FDA rapproche ReWalk Robotics des ventes commerciales du ReBoot, ce qui est positif pour ses bénéfices futurs et son potentiel de croissance. En conséquence, les investisseurs réagissent aux nouvelles positives et achètent des actions RWLK.

En tant que petite entreprise naissante de technologie et d’appareils médicaux, ReWalk Robotics fait partie des centaines d’entreprises dont les appareils peuvent ou non être commercialisés. Avec le soutien de la FDA, la probabilité que le système ReBoot de ReWalk soit commercialisé a maintenant considérablement augmenté.

Les dernières nouvelles augmentent également la probabilité que l’action RWLK dépasse 5 $ par action et dépasse son statut actuel de penny stock. Plus généralement, cela rend les actions de la société moins risquées pour les investisseurs et donne un vote de confiance à ReWalk Robotics.

Quelle est la prochaine étape pour ReWalk Robotics ?

Les investisseurs qui ont eu la prévoyance de détenir déjà des actions RWLK dans leur portefeuille vont être récompensés aujourd’hui, car l’action est positionnée pour un gros pop. D’autres investisseurs voudront peut-être prendre une petite position dans les actions de ReWalk Robotics et voir où cela va à partir d’ici. Gardez l’investissement initial petit et prévoyez d’acheter plus d’actions si le mouvement à la hausse persiste et si l’action poursuit sa tendance à la hausse.

A la date de publication, Joël Baglole n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.