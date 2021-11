Alerte sur les actions SAVA : pourquoi les sciences du manioc augmentent de 50 % de plus aujourd’hui

Novembre commence bien pour la société biopharmaceutique Sciences du manioc (NASDAQ :SAVA), qui pourrait s’approcher d’une percée concernant son médicament de traitement de la maladie d’Alzheimer, le Simufilam. Le stock de SAVA a été brûlant toute la saison, démontrant des gains impressionnants. Bien que cela soit principalement dû aux résultats positifs rapportés des essais cliniques de phase 3 de Simufilam, aujourd’hui a apporté d’autres bonnes nouvelles pour la société car un différend antérieur qui aurait pu avoir un impact négatif sur le stock a été réglé.

Source : Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Que se passe-t-il avec SAVA Stock

Dans toute recherche scientifique, l’intégrité des données est de la plus haute importance. S’il est compromis, cela peut signifier de graves revers pour l’équipe et l’entreprise responsables. Les nouvelles d’aujourd’hui confirment que le manioc a réussi à esquiver une telle balle. En août, les actions de SAVA ont plongé de plus de 30 % lorsque des allégations ont fait surface selon lesquelles Cassava aurait manipulé des données dans ses conclusions publiées en juillet 2012. Celles-ci comprenaient l’accusation selon laquelle la société avait modifié des images de test connues sous le nom de Western Blots, souvent utilisées dans la détection de protéines.

Le manioc n’a pas tardé à nier toutes les allégations. Aujourd’hui, il a été rapporté qu’ils avaient raison de le faire, car le Journal of Neuroscience a confirmé qu’aucune preuve de manipulation de données n’a été trouvée.

Les actions SAVA ont grimpé en flèche aujourd’hui et ont augmenté de plus de 24% au moment d’écrire ces lignes. Ses gains de la semaine dernière – plus de 81% – sont encore plus impressionnants. Ses baisses d’août n’ont pas trop nui à la SAVA, et le titre a bien rebondi, augmentant de 50 % le mois dernier.

Pourquoi est-ce important

L’industrie pharmaceutique n’est pas étrangère aux scandales. Mais des cas comme celui-ci, lorsqu’une entreprise n’a rien fait de mal, contribuent à lui donner de la crédibilité. Bien qu’il soit intéressant de noter que le manioc se portait bien tout seul, avec des cours boursiers générant des rendements très favorables pour les investisseurs, cela ne fait jamais de mal de rassurer le monde que vous êtes dans le droit chemin.

Aussi vite que le stock de SAVA augmente, il peut encore y avoir de la place pour monter dans le train avant que les bénéfices réels ne commencent à s’accumuler. Alors que Mark Hake d’InvestorPlace reconnaît que le chemin vers le succès du manioc a été cahoteux, il a récemment soutenu que les investissements en actions de SAVA ont le potentiel de tripler en valeur si Simufilam réussit. Jusqu’à présent, la plupart des indicateurs sont que ce sera le cas.

Un autre contributeur d’InvestorPlace, Larry Ramer, a revendiqué la même chose. À sa façon de penser, SAVA est une action sous-évaluée avec un produit qui a des données solides pour le soutenir. Les événements récents ne font que renforcer son argumentation.

Ce que cela veut dire

Le manioc est en passe de devenir l’entreprise qui a le plus contribué au traitement de la maladie d’Alzheimer. La maladie reste à la fois courante et difficile à traiter, en grande partie en raison du manque d’options disponibles. Si le manioc réussit à produire la prochaine percée majeure de la maladie d’Alzheimer, il s’imposera comme un géant des grandes sociétés pharmaceutiques, gagnant d’importantes parts de marché.

Quiconque cherche un jeu haussier sur le secteur biopharmaceutique devrait surveiller le manioc alors qu’il touche à la fin de ses essais.

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.