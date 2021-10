Alerte sur les actions TRKA : que se passe-t-il avec Red-Hot Troika Media aujourd’hui ?

L’une des actions les plus volatiles du marché aujourd’hui est celle de Troïka Médias (NASDAQ :TRKA). En effet, ce matin, l’action TRKA a presque doublé à 3,25 $ par rapport à la clôture d’hier à 1,64 $. Actuellement, les actions de cette agence de conseil et de marketing de marque se sont stabilisées à de «simples» gains d’environ 14% au moment de la rédaction.

Toute sorte de mouvement démesuré comme celui-ci dans un stock donné vaut la peine d’être approfondi. En effet, l’intérêt des médias sociaux pour Troika et d’autres penny stocks dans l’espace médiatique a commencé à augmenter. Compte tenu de ce que nous avons vu cette année sur la façon dont l’intérêt des investisseurs de détail peut stimuler la performance des actions cotées en cents, l’action TRKA est l’un des rares investisseurs qui semblent avoir sur leur radar aujourd’hui.

En l’absence de véritables nouvelles, Troika voit ce qui semble être un intérêt spéculatif aujourd’hui. Voyons ce qui fait grimper ce stock de médias en ce moment.

Les actions de TRKA augmentent en raison de l’accord Trump SPAC

Les modèles d’évaluation de diverses sociétés liées aux médias sont en cours d’ajustement aujourd’hui. Et pour une bonne raison.

L’annonce d’hier que le Trump Media & Technology Group (TMTG) de l’ancien président Donald Trump deviendra public via une fusion SPAC (société d’acquisition à but spécial) avec Acquisitions du monde numérique (NASDAQ :DWAC) mettent ce secteur sous surveillance pour les investisseurs. La fusion SPAC rendra publique la plateforme Truth Social. En effet, les mouvements au cours des deux derniers jours avec le stock DWAC ont été incroyables. Il s’agit d’un SPAC qui est passé d’environ 10 $ par action à 115 $ en peu de temps. En conséquence, les investisseurs semblent s’être préparés à des mouvements similaires parmi d’autres actions de médias à petite capitalisation ces derniers temps.

Ce qui semble être des mouvements entièrement spéculatifs sur les actions TRKA et d’autres jeux médiatiques à petite capitalisation est logique. Les investisseurs évaluent le potentiel d’achats plus spéculatifs. En effet, comme nous l’avons vu ces derniers mois, tout est possible.

Cependant, les investisseurs doivent noter que compte tenu de cette dynamique spéculative, une baisse significative pourrait se matérialiser. En conséquence, l’action TRKA semble être réservée à ceux qui ont une tolérance au risque pour gérer la volatilité à court terme qui peut se matérialiser.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.