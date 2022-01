Alerte sur les actions Trump : que se passe-t-il avec les actions DWAC, PHUN et CFVI aujourd’hui ?

Depuis octobre 2021, les investisseurs comme les électeurs attendent le lancement de Truth Social, la plateforme de médias sociaux de l’ancien président Donald Trump. Cette entreprise fait partie du plus grand Groupe des médias et de la technologie Trump (TMTG), qui a commencé à défrayer la chronique après avoir annoncé avoir conclu un accord avec une société d’acquisition à vocation spécifique (SPAC).

Source : Joseph Sohm / Shutterstock.com

Cette nouvelle a envoyé son partenaire SPAC, Acquisition du monde numérique (NASDAQ :DWAC), atteignant des sommets sans précédent. Mais dans les semaines qui ont suivi, nous avons également assisté à des hausses de plusieurs autres sociétés liées à Trump, notamment Phunware (NASDAQ :PHUN) et FC Acquisition Corp VI (NASDAQ :CFVI).

Aujourd’hui apporte une autre annonce qui fait à nouveau grimper les actions de Trump. Voici ce que vous devez savoir.

Que se passe-t-il avec les actions Trump ?

Hier soir, la nouvelle a été annoncée que l’équipe derrière Truth Social prévoyait de lancer la plate-forme fin février 2022, en particulier le jour du président. Le Guardian rapporte qu’un Pomme (NASDAQ :AAPL) La liste de l’App Store a confirmé que l’application mobile est disponible en précommande. Pour l’instant, on ne sait pas combien de précommandes l’application a reçues. Pourtant, des données seront probablement fournies bientôt. Et on peut s’attendre à ce que les actions de Trump augmentent en conséquence.

Les trois actions les plus étroitement associées à Trump ont toutes connu des pics importants hier sur les nouvelles de la date de lancement de Truth Social. Ce matin, tous les trois sont retombés dans le rouge, même s’il est probable qu’ils reprennent de l’élan à mesure que les discussions s’intensifient autour du lancement prévu.

Comme DWAC, CFVI est également une société de chèques en blanc qui a pris de l’importance après avoir annoncé un accord de fusion avec une autre entreprise liée à Trump – dans ce cas, la plate-forme conservatrice de partage de vidéos Rumble. La plate-forme basée au Canada a vu ses actions augmenter alors qu’un nombre croissant de politiciens conservateurs américains y ont déplacé leur contenu.

Pourquoi est-ce important

Nous savions tous que le lancement de Truth Social arrivait au début de 2022 et jusqu’à présent, TMTG semble être sur la bonne voie avec les débuts de la plate-forme. Cependant, lorsque la nouvelle de l’entreprise de médias sociaux a éclaté pour la première fois, les pirates ont réagi en faisant exploser sa page Web.

Cela a posé des problèmes à l’équipe technique de l’entreprise, mais cela n’a pas semblé avoir d’effet négatif sur les cours des actions. Cela démontre que les gains des marchés boursiers ont été tirés par un élan pur. Maintenant, avec la date de lancement qui approche à grands pas, nous sommes sur le point de voir jusqu’où cette énergie peut mener l’entreprise.

Si les performances que nous avons vues hier sur les actions Trump étaient une indication, les trois sociétés verront leurs actions augmenter considérablement. Ce qui n’est pas clair pour le moment, c’est combien de temps durera la croissance. Il est possible que les grandes technologies ne réagissent pas bien au lancement de l’application. Après tout, Trump a été interdit de Twitter (NYSE :TWTR) et Facebook (Méta-plateformes (NASDAQ :FB)) après que des partisans ont pris d’assaut le Capitole américain lors de l’insurrection du 6 janvier 2021.

Un an plus tard, Trump se prépare à affronter les grandes technologies de la seule manière qu’il connaît. Si Truth Social devient un lieu pour plus de divisions politiques de poudrière, cependant, il pourrait recevoir le même traitement Speaking a reçu. Le Twitter original de droite a été interdit de Amazon (NASDAQ :AMZN) et l’App Store d’Apple pour « des messages qui encourageaient la violence, dénigraient divers groupes ethniques, races et religions, glorifiaient le nazisme et appelaient à la violence contre des personnes spécifiques ». De plus, DWAC pourrait voir des problèmes juridiques sur la route si l’enquête de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis révélait quoi que ce soit.

Ce que cela veut dire

Les semaines d’ici à la fête du président vont être passionnantes alors que les actions Trump augmentent en prévision de cet important catalyseur de marché. Trump a de grands projets pour TMTG. De plus, si le lancement de la plate-forme se passe bien, il se tournera probablement vers le service de vidéo à la demande prévu TMTG+. Cette entreprise créera probablement une opportunité importante pour Rumble et enverra encore plus de stock de CFVI.

Pour l’instant, beaucoup de choses restent inconnues concernant l’avenir à long terme des actions Trump. À court terme, cependant, les investisseurs devraient être très attentifs.

