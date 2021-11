Alerte sur les stocks d’animaux de compagnie : que se passe-t-il avec les stocks de PETZ et de ZOM aujourd’hui ?

Plusieurs actions spéculatives pour animaux de compagnie montent en flèche dans les échanges matinaux aujourd’hui, ce qui soulève des questions sur ce qui se passe.

Source : Shutterstock

TDH Holdings (NASDAQ :PETZ) est en hausse de 50 % après avoir annoncé avoir conclu une offre directe auprès d’investisseurs. L’action a clôturé hier à 2,37 $ après une hausse de 32% au cours de la séance de bourse.

Parallèlement, les actions de la société de santé vétérinaire Zomédica (NYSEMKT :ZOM), un autre jeu spéculatif pour animaux de compagnie, augmente en sympathie avec les actions PETZ. En pré-marché, le stock de ZOM est en hausse de 10 %. A la fin de la séance d’hier, les actions Zomedica s’élevaient à 52 cents chacune, en hausse de 49% depuis le début de l’année.

Qu’est-il arrivé aux stocks d’animaux de compagnie

TDH Holdings est une société chinoise relativement obscure qui fabrique des aliments pour chiens et chats. Bien que ses actions soient cotées sur le Nasdaq aux États-Unis, la société se concentre principalement sur son marché domestique chinois ainsi que sur le Japon. Ses produits comprennent tout, des aliments humides et secs pour animaux de compagnie aux jouets à mâcher et aux collations pour la santé dentaire. Fondée en 2002, TDH Holdings est une société cotée en bourse depuis 2017. Cependant, depuis ses débuts sur le marché, l’action PETZ a baissé de 81% pour se négocier désormais fermement sur le territoire des penny stock.

L’évolution soudaine des cours des actions PETZ d’aujourd’hui est inhabituelle et intervient après que la société a annoncé qu’elle avait levé des fonds supplémentaires grâce à une nouvelle vente d’actions.

Plus précisément, TDH Holdings a levé 9,9 millions de dollars en vendant 15 millions d’actions ordinaires supplémentaires. La société a déclaré dans un communiqué de presse qu’elle prévoyait d’utiliser le produit de la vente d’actions pour des acquisitions stratégiques et des investissements dans une entreprise complémentaire. Normalement, lorsqu’une entreprise vend des actions supplémentaires, cela a un effet dilutif et l’action diminue, ce qui rend la hausse actuelle des actions de TDH Holdings encore plus curieuse.

Pourquoi est-ce important

Les dernières nouvelles de TDH Holdings ne justifient pas une augmentation de 50 % des échanges avant commercialisation. Alors que les actions cotées en cents ont tendance à être plus volatiles et évoluent de manière plus erratique que les actions de sociétés plus grandes et mieux établies, la plupart des actions cotées en cents n’évoluent pas aussi rapidement et les investisseurs devraient être sceptiques. Pour cette raison, il y a des raisons de croire que la hausse des actions PETZ sera de courte durée.

De plus, PETZ a publié des résultats financiers catastrophiques à la fin du mois d’août qui ont montré que l’entreprise est en difficulté. Dans son dernier rapport, la société a déclaré avoir généré des revenus de seulement 820 000 $ et enregistré une perte de 1,93 $ par action. La société a imputé la perte aux impacts continus de la pandémie, qui, selon elle, a nui à ses capacités de fabrication. Les investisseurs considèrent peut-être que la dernière levée de fonds donne à TDH Holdings une bouée de sauvetage financière, mais il n’est toujours pas logique que les actions du fabricant chinois d’aliments pour animaux de compagnie, opprimé, se rallient autant qu’elles ne l’ont actuellement.

Dans le cas de Zomedica, son action a tendance à augmenter sans aucune nouvelle. Peut-être qu’il évolue en tandem avec l’action PETZ, mais les investisseurs doivent garder à l’esprit que l’action ZOM a été traitée comme un jeu de meme plus tôt cette année, augmentant à un moment de 731% pour atteindre un sommet de 2,91 $ par action avant de revenir à son prix actuel. Comme TDH Holdings, Zomedica est une entreprise qui a du mal à mettre son produit sur le marché.

Et après

Les actions PETZ et les actions ZOM semblent continuer à suivre un modèle de négociation erratique lorsque les marchés s’ouvrent aujourd’hui. Bien que l’action TDH Holdings puisse connaître une grosse bosse au début de la négociation, tous les gains sont susceptibles de s’évaporer rapidement. Il en va de même pour Zomedica. Le fait que Zomedica, basée à Ann Arbor, dans le Michigan, ait été auparavant une action mème devrait rendre les investisseurs particulièrement méfiants face aux augmentations de prix d’aujourd’hui. Bien qu’un gain de 80 % serait appréciable, les risques liés à l’achat d’actions de penny stocks volatiles telles que ces compagnies pour animaux de compagnie sont tout simplement trop importants. Investisseurs, méfiez-vous !

A la date de publication, Joël Baglole n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.