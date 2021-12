Alerte sur les stocks de croisière : pourquoi les stocks de CCL, RCL et NCLH sont détruits aujourd’hui

Les stocks de croisière sont un peu touchés aujourd’hui. En effet, les parts de Carnaval (NYSE :CCL), Croisières Royal Caribbean (NYSE :RCL) et Norwegian Cruise Line (NYSE :NCLH) s’effondrent tous d’au moins 15 % au cours de la semaine dernière. La nouvelle de la variante omicron martèle les noms de voyages et de vacances alors que les investisseurs réévaluent leurs avoirs actuels. De plus, le premier cas de la variante omicron aux États-Unis a été confirmé aujourd’hui en Californie.

Source : Kokoulina / Shutterstock.com

Hier, Stéphane Bancel, PDG de Moderne (NYSE :ARNm), a effrayé les investisseurs lorsqu’il a noté que les vaccins actuels pourraient être moins efficaces contre la variante omicron.

D’autre part, BioNTech (NASDAQ :BNTX), le co-fondateur Ugur Sahin a relayé un message plus apaisant : « Ne paniquez pas, le plan reste le même : accélérez l’administration d’un troisième rappel.

En effet, les meilleurs épidémiologistes disent toujours qu’il est trop tôt pour vraiment comprendre la gravité de la variante omicron. Des données supplémentaires devraient être présentées dans les semaines à venir par les gouvernements mondiaux et les fabricants de vaccins. Cependant, les investisseurs doivent s’attendre à une plus grande volatilité des actions de croisière jusqu’à ce que la gravité de la variante omicron puisse être déterminée avec précision.

Actions de croisière : peuvent-elles partir d’ici ?

Les investisseurs dans ces trois paquebots de croisière doivent surveiller attentivement la situation de la variante omicron, ainsi que toutes les restrictions de voyage et d’échouage qui surviennent. Il est inévitable que certains passagers actuels annulent leurs voyages de croisière après avoir entendu parler de la nouvelle variante.

Du côté positif, à la fois Moderna et Pfizer (NYSE :PFE) a déclaré que, si nécessaire, un nouveau vaccin contre la variante omicron pourrait être disponible d’ici le premier trimestre 2022.

De plus, Royal Caribbean et Norwegian Cruise Line exigent déjà que tous les passagers âgés de 12 ans et plus soient entièrement vaccinés avant l’embarquement. Carnival fonctionne un peu différemment et désigne certaines croisières comme des « croisières vaccinées », où tous les passagers doivent être vaccinés. Cependant, les croisières vaccinées constituent la majorité des options de croisière actuelles de Carnival.

En termes de bénéfices, les trois compagnies de croisières ne seront probablement pas rentables cette année. Cela est en grande partie dû à la pandémie et aux confinements. Cependant, ils prévoient tous une rentabilité pour 2022.

De plus, Cruise Industry News a annoncé aujourd’hui que 239 navires de croisière de 68 marques mondiales prévoyaient de mettre les voiles en décembre. Ce chiffre représente neuf navires de croisière supplémentaires par rapport à novembre et 33 supplémentaires par rapport à octobre. Sur les 239 navires qui appareillent ce mois-ci, Royal Caribbean représente la majorité, avec 20 navires. Carnival arrive à la deuxième place avec 17 navires et Norwegian Cruise Line à la quatrième place avec 11 navires.

C’est une excellente nouvelle pour l’industrie des croisières alors que les gens retournent à la détente en mer. Les investisseurs dans les actions de croisière voudront voir une légère augmentation des navires prendre la mer en janvier. Cependant, nous devrons attendre et voir si cela se produira compte tenu de l’incertitude entourant les derniers développements pandémiques.

A la date de publication, Eddie Pan n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.