Alerte sur les stocks de la NKLA : les nouvelles de livraison envoient Nikola plus haut aujourd’hui

Controverse Nicolas (NASDAQ :NKLA) a fait aujourd’hui un discours inspirant confiance qui fait parler les investisseurs. L’entreprise a livré le premier des 100 camions pilotes de véhicules électriques à batterie Tre prévus à Services de transport totaux aujourd’hui. Comme prévu, l’action NKLA a réagi positivement à la nouvelle. Les actions ont clôturé en hausse de 7,1%.

Source : Stéphanie L Sanchez / Shutterstock.com

Alors, que devez-vous savoir sur la livraison très médiatisée?

Malgré le passé mouvementé de Nikola, les choses s’améliorent pour l’entreprise alors que la livraison cimente son calendrier. En mai, Nikola a annoncé une lettre d’intention de TTS, une importante société de camionnage portuaire californienne. La lettre met Nikola sur le crochet pour 100 camions à zéro émission au cours des deux à trois prochaines années.

Cette dernière livraison marque le début du programme pilote de quatre camions qui donne le coup d’envoi à l’accord. Comme l’a déclaré le PDG Mark Russell :

« Nikola s’est engagé à effectuer ses premières livraisons de Tre BEV au quatrième trimestre 2021 et c’est un grand honneur de célébrer cette étape avec notre partenaire, TTSI, et des dignitaires qui se sont engagés à faire progresser les solutions de transport à zéro émission pour réduire les émissions des camions dans les opérations portuaires. TTSI a des objectifs de développement durable importants, et nous sommes ravis de les aider à réaliser leur vision avec nos camions zéro émission. »

Cette dernière livraison de camion BEV est l’un des deux camions EV développés par Nikola, aux côtés du camion EV à pile à combustible (FCEV) à plus longue autonomie. Fait intéressant, les FCEV constituent en fait la majorité de la LOI de Nikola, avec 70 promis contre 30 BEV. Si le programme pilote se déroule bien, cela pourrait être le signe d’un revirement majeur pour l’entreprise.

La livraison d’aujourd’hui a été très fréquentée. Plus de 10 représentants californiens se sont présentés pour soutenir le message zéro émission. Cette liste comprenait la députée Nanette Diaz Barragán, qui a eu quelques mots gentils pour la livraison :

« Cela est crucial pour la santé des personnes vivant dans les communautés proches des ports de mon district, qui souffrent de taux plus élevés de cancer, d’asthme et d’autres maladies respiratoires en raison de toutes les émissions de diesel toxiques provenant des équipements et des camions dans les ports. J’apprécie l’engagement que TTSI et Nikola ont pris au port de Los Angeles pour un avenir plus propre et plus sûr.