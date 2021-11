Alerte sur les stocks de piles à combustible : que se passe-t-il avec les stocks PLUG et FCEL aujourd’hui ?

Aujourd’hui, tout ce qui touche à l’énergie propre passe un bon moment, et les stocks de piles à combustible ne sont pas en reste.

Les deux Branchez l’alimentation (NASDAQ :PRISE DE COURANT) et Énergie des piles à combustible (NASDAQ :FCEL) connaissent des journées impressionnantes. Actuellement, l’action PLUG a augmenté de 7%, tandis que l’action FCEL est remarquablement plus élevée de 22% au moment de la rédaction.

Ces mouvements ne sont évidemment pas normaux. En fait, pour les stocks de piles à combustible à hydrogène, le contraire a été le plus souvent vrai. Depuis février, Plug Power et FuelCell Energy ont tous deux connu une formidable dynamique baissière. L’intérêt des investisseurs pour l’espace des énergies renouvelables, stimulé par les promesses de campagne initiales du président Joe Biden, a récemment diminué.

Cependant, ce week-end a apporté un catalyseur clé pour les investisseurs dans les énergies propres. Plongeons-nous dans ce que les investisseurs observent avec les secteurs verts aujourd’hui.

Le projet de loi sur les infrastructures de Biden augmente les stocks de piles à combustible

Après la clôture des échanges vendredi, les démocrates ont annoncé l’adoption d’un projet de loi extrêmement important. Le projet de loi d’infrastructure très attendu de 1 000 milliards de dollars de Biden a officiellement autorisé la Chambre des représentants. Pour les investisseurs dans les actions de piles à combustible, l’adoption de ce projet de loi est une grosse affaire.

C’est parce que ce projet de loi sur les infrastructures affecte des fonds spécifiques pour améliorer les infrastructures liées à l’énergie propre, en grande partie en ce qui concerne les transports. Bien que la majeure partie de ce financement aille aux stations de recharge pour véhicules électriques, de l’argent est mis de côté pour aider à transformer l’espace de l’hydrogène renouvelable et des piles à combustible en une option commerciale viable.

L’espace des piles à combustible à hydrogène existe depuis des décennies. Apparemment toujours une percée technologique loin de se généraliser, les entreprises FCEV ont récemment cédé la place à l’espace des VE à batterie. Cela ne veut pas dire que les véhicules électriques à pile à combustible ne peuvent pas s’emparer de ce marché. C’est juste une course qui est susceptible de devenir plus difficile à mesure que la technologie des batteries est plus enracinée.

Pour l’instant, ce projet de loi sur les infrastructures semble être une victoire pour les investisseurs en actions de piles à combustible à hydrogène. Gardez un œil attentif sur cette série d’événements.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.