Alerte sur les stocks des compagnies aériennes : pourquoi DAL, UAL et AAL volent plus haut aujourd’hui

Alors que les marchés entrent dans un nouveau mois, une industrie a connu une très bonne semaine. Les actions des compagnies aériennes ont augmenté régulièrement toute la semaine et à la fin, elles sont en hausse dans tous les domaines. Prix ​​pour Delta Airlines (NYSE :DAL), United Airlines (NASDAQ :UAL) et Compagnies aériennes américaines (NASDAQ :AAL) sont tous dans le vert. Même Compagnies aériennes sud-ouest (NYSE :VUL), une entreprise secouée par une mauvaise publicité au milieu des annulations de vols, voit le cours de ses actions augmenter. Nous savions tous que la demande de voyages augmenterait à l’approche des fêtes de fin d’année, mais d’autres facteurs contribuent à relancer ce secteur.

Source : Shutterstock

Alors, que devez-vous savoir maintenant ?

Que se passe-t-il avec les stocks des compagnies aériennes ?

La journée d’aujourd’hui a commencé avec de bonnes nouvelles selon lesquelles les embauches ont augmenté pour le mois d’octobre avec une augmentation de la masse salariale de 531 000. Le manque de personnel a certainement été un facteur contributif pour les compagnies aériennes récemment, car elles ont du mal à gérer les vols. De plus, les perspectives des marchés dans la plupart des secteurs ont été généralement positives aujourd’hui après Pfizer (NYSE :PFE) a rapporté que sa nouvelle pilule a la capacité de réduire jusqu’à 89 % les hospitalisations ou les décès liés au Covid-19.

Bien que les actions des compagnies aériennes aient augmenté toute la semaine, elles ont toutes enregistré des gains importants aujourd’hui. Delta est en hausse de près de 7% tandis que United et American Airlines ont vu leurs actions augmenter respectivement de 6% et 4%, au moment d’écrire ces lignes. Pour la semaine, les trois actions ont augmenté de 12%, plus dans les cas de United et American.

Compte tenu de combien leur industrie a souffert tout au long de la pandémie, ce type de rebond est impressionnant.

Pourquoi est-ce important

La semaine dernière, American Airlines a annulé des centaines de vols, invoquant un manque de personnel. Si l’industrie fait des progrès pour combler ses lacunes en matière d’emplois, il est logique que la confiance des investisseurs soit à la hausse. Il est également logique que les bonnes nouvelles de Pfizer aident les actions des compagnies aériennes à augmenter, car l’évolution des traitements contribue à inspirer la confiance des consommateurs dans les voyages. Ceci est en outre indiqué par le fait que les stocks de croisière sont également en hausse aujourd’hui, tels que Royal Caraïbes (NYSE :RCL) et Société du Carnaval (NYSE :CCL), qui sont toutes deux en hausse de 10 % sur la journée.

Il convient également de noter que la crise de la chaîne d’approvisionnement a créé une opportunité unique pour les compagnies aériennes d’augmenter leurs capacités de fret. L’analyste d’InvestorPlace, Eric Fry, en a récemment discuté, soulignant le potentiel du transport aérien. Selon un groupe aérien, la capacité de fret a augmenté de plus de 7 % dans l’ensemble du secteur en août 2021. Statista prévoit que cette tendance s’accentuera tout au long de 2022.

Ce que cela veut dire

Les compagnies aériennes peuvent voler dans le ciel, mais leurs stocks semblent se remettre sur les rails à mesure que les effets de la pandémie s’atténuent. Les vacances approchent et les Américains seront plus que jamais impatients de voyager. La demande ne va pas ralentir au cours des prochains mois, d’autant plus que davantage de protections contre le virus apparaissent.

Tout au long de 2021, la plus grande menace pour les compagnies aériennes a été la pénurie de personnel. Si le rapport sur l’emploi d’aujourd’hui est une indication, cependant, nous pourrions voir cette tendance commencer à s’inverser dans les mois à venir, aidant les compagnies aériennes à doter leurs vols complets. Nous devrions nous attendre à ce que les actions des compagnies aériennes montent en flèche en 2022.

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.