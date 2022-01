Alerte sur les stocks du NTRB : l’actualité des brevets fait monter le Nutriband en flèche

Nutriband (NASDAQ :NTRB) l’action a grimpé de 170% en milieu de matinée après que la société a annoncé aujourd’hui qu’elle avait obtenu un brevet pour la technologie de « dissuasion des abus », appelée Aversa. Le brevet a été délivré par l’Office coréen de la propriété intellectuelle de Corée du Sud, ou KIPO.

Source : Shutterstock

Catalyseur d’actions NTRB : qu’est-ce qu’Aversa ?

Aversa utilise un système d’administration transdermique, ce qui signifie qu’il fonctionne à travers un patch sur la peau des patients. Il utilise des « agents aversifs », qui sont des produits chimiques qui produisent des sensations « désagréables » lorsqu’un patient ingère un médicament ou un autre type de produit. Ces agents sont censés dissuader les gens de consommer de la drogue.

Le patch Aversa de Nutriband est censé « empêcher la UNEbus, DiVERsion, MiSutiliser et UNEexposition accidentelle à des drogues potentiellement abusives, en particulier aux opioïdes », a expliqué la société sur son site Web. Son premier patch, Aversa Fentanyl, est spécialement conçu pour administrer un opioïde appelé fentanyl pour le soulagement de la douleur chronique.

« Aversa Fentanyl … a le potentiel d’être le premier système transdermique de fentanyl au monde avec des propriétés dissuasives d’abus », a déclaré Nutriband.

Le produit est au stade préclinique de développement. Le 4 octobre, cependant, l’Office américain des brevets et des marques a émis un avis d’autorisation pour Aversa. Un tel avis indique que l’USPTO prévoit qu’une entreprise a droit à un brevet pour un produit.

Pourquoi est-ce important ? D’avril 2020 à avril 2021, un total record de plus de 100 000 Américains ont été tués par surdose de drogue. Au cours de cette période, « les opioïdes de synthèse, principalement le fentanyl, ont causé près des deux tiers (64 %) de tous les décès par surdose de drogue », a rapporté CNN.

L’essentiel sur Nutriband

Fondée en 2014, Nutriband est basée en Floride. En 2018, elle a acquis 4P Therapeutics, qui avait développé un certain nombre de « produits pharmaceutiques transdermiques ». À la suite de l’accord, Nutriband a décidé de se concentrer sur la technologie transdermique de 4P.

Le PDG et co-fondateur de Nutriband est Gareth Sheridan. Il a été nommé « Jeune entrepreneur de l’année » par l’Irlande en 2014, sur la base de son lancement de Nutriband. Il est titulaire d’un diplôme de 2012 en commerce et gestion du Dublin Institute of Technology.

Le directeur scientifique de la société, le Dr Jeff Patrick, est également directeur du Drug Development Institute du Comprehensive Cancer Center de l’Ohio State University. Le Dr Patrick a précédemment occupé des postes avec Pharmaceutiques de New Haven et Mallinckrodt Pharmaceuticals (OTCMKTS :MNKKQ).

La capitalisation boursière de l’action NTRB était d’environ 84 millions de dollars en milieu de matinée.

Sur les Penny Stocks et les Low-Volume Stocks : à de rares exceptions près, InvestorPlace ne publie pas de commentaires sur les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions de dollars ou qui négocient moins de 100 000 actions chaque jour. C’est parce que ces « penny stocks » sont souvent le terrain de jeu des escrocs et des manipulateurs de marché. Si jamais nous publions un commentaire sur une action à faible volume qui pourrait être affectée par notre commentaire, nous exigeons que les rédacteurs d’InvestorPlace.com divulguent ce fait et avertissent les lecteurs des risques.

Lire la suite : Penny Stocks — Comment en tirer profit sans se faire arnaquer

A la date de publication, Larry Ramer n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.