Alerte sur Manchester United ! Rébellion à Old Trafford

08/11/2021 à 10:56 CET

Il a déjà sauvé – et il y a seulement longtemps – sa position sur le banc d’Old Trafford cette saison. Il ne semble pas que cela va se produire une deuxième fois. Et c’est que les derniers résultats ajustés par le groupe dirigé par Olé Gunnar Solskjaer ils ont mis l’entraîneur norvégien sur la rampe de départ de Manchester. Et ce n’est pas pour moins, les dernières défaites reçues par Liverpool (0-5) et Manchester City (0-2) ont fait oublier aux managers de United l’idée que le coach tiendrait jusqu’à la fin de la saison.

De plus, comme le souligne la presse britannique, Solskjaer et son staff technique sont pointés du doigt par les joueurs eux-mêmes qui estiment qu’ils ne reçoivent pas assez d’instructions sur le terrain de jeu et qu’ils ont tendance à favoriser certains joueurs de l’effectif des Diables Rouges. L’un d’eux est Bruno Fernández, qui, avec une partie de ses coéquipiers, pense qu’ils n’ont pas de plan de match clair. Non seulement dans la ville de Manchester mais à l’échelle internationale, l’idée se répand qu’il y a trop de jeunes entraîneurs qui apprennent et acquièrent de l’expérience au fur et à mesure.

Comme si cela ne suffisait pas, Cristiano Ronaldo tourne également le dos à Solskjaer. Le footballeur portugais, qui a apporté son soutien et sa force intérieure au Norvégien lors de la dernière crise, s’alarme de la situation que traverse United. Alarmé et surpris. Ronaldo Il met les mains sur la tête avec la baisse de performance que Manchester United a subie depuis son départ en 2008.

Manque de consignes, la star énervée et pas que… le coach norvégien s’est fait remarquer à l’intérieur du vestiaire pour favoritisme. Selon le ‘Daily Mail’, dans le vestiaire d’Old Trafford, il y a plusieurs favoris. Des injustices aussi avec certains footballeurs. C’est le cas de Donny Van de Beek ou Lingard, qui évoluent en excellente forme depuis longtemps mais sont ignorés. Cependant, il y en a d’autres comme Harry maguire, incontestable à un très mauvais niveau, ou Marcus Rashford, participant aux jeux sans même s’être entraîné cette semaine-là. Quelque chose doit changer à Old Trafford.