Alerte Tech Stocks : Pourquoi ADBE, MSFT, TSLA, PLTR sont-ils en baisse aujourd’hui ?

Aujourd’hui, les actions technologiques populaires, telles que Adobe (NASDAQ :ADBE), Microsoft (NASDAQ :MSFT), Tesla (NASDAQ :TSLA) et Palantir (NYSE :PLTR) sont en baisse dans tous les domaines. Adobe a dominé le peloton en termes de pertes, clôturant à 8%. En l’absence de nouvelles spécifiques à l’entreprise affectant ces noms, pourquoi exactement les actions technologiques sont-elles autant en baisse aujourd’hui ?

Source : Shutterstock

Pourquoi les actions technologiques sont en baisse aujourd’hui

Plusieurs facteurs macroéconomiques, tels que la variante omicron, le rapport sur la masse salariale non agricole (NFP) de novembre et l’effilement de la Réserve fédérale sont à blâmer.

Les investisseurs évaluent toujours les effets possibles de la variante omicron à mesure que de nouvelles données affluent. Les fabricants de vaccins, tels que BioNTech (NASDAQ :BNTX) et Moderne (NASDAQ :ARNm), ont annoncé que si nécessaire, un nouveau vaccin devrait être disponible au cours du premier trimestre de 2022. Le PDG de Moderna, Stéphane Bancel, a effrayé les investisseurs plus tôt cette semaine après avoir noté que les vaccins actuels pourraient être moins efficaces contre la nouvelle variante.

Le deuxième facteur qui fait baisser les actions technologiques aujourd’hui est un rapport NFP décevant de novembre. Le rapport NFP est un rapport mensuel publié par le ministère du Travail qui détaille le nombre de nouveaux emplois créés dans les biens, la construction et la fabrication, à l’exclusion des emplois liés à l’agriculture, aux ménages privés et à quelques autres catégories. Le rapport est généralement publié le premier vendredi de chaque mois et donne aux investisseurs des détails sur la santé de l’économie.

Ce mois-ci, le nombre s’élevait à 210 000 emplois, ce qui est bien en deçà de l’estimation de 550 000 de 61%. Le gros raté a été le pire mois pour la création d’emplois cette année et a été une surprise après le nombre révisé d’octobre de 546.000. Malgré cela, le taux de chômage pour novembre s’est établi à 4,2%, ce qui dépasse les attentes de 4,6%. Ce taux est le plus bas depuis le début de la pandémie.

Justin Wolfers, économiste à l’Université du Michigan, a déclaré que :

«C’était le moment pour les gens de retourner dans les centres commerciaux et de retourner au travail. Les nouvelles liées au COVID n’ont fait qu’empirer depuis lors. »

Enfin, Jerome Powell, président de la Fed, a annoncé son intention d’accélérer éventuellement le taux de réduction en début de semaine. Powell a noté que compte tenu du contexte économique, la Fed pourrait « envisager de mettre fin à la réduction de nos achats d’actifs… peut-être quelques mois plus tôt ». La Fed a entamé le processus de réduction le mois dernier, réduisant ses achats mensuels d’actifs de 15 milliards de dollars par mois. À ce rythme, le tapering devrait prendre fin d’ici la mi-2022. Les investisseurs ont été surpris, car ces commentaires sont intervenus à un moment où le marché s’effondrait en raison de la variante omicron.

Couplé au faible rapport NFP, les investisseurs se demandent si Powell annulera ses plans pour augmenter la vitesse de réduction. Cette question pourra trouver une réponse lorsque la Fed se réunira les 14 et 15 décembre pour discuter des politiques monétaires.

A la date de publication, Eddie Pan n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.