Alerte tempête au Royaume-Uni : les « cendres de l’ouragan américain » frapperont la Grande-Bretagne – les prévisions météorologiques « ne sont pas jolies » | Météo | Nouvelles

Le Royaume-Uni connaît depuis des semaines une période de sécheresse provoquée par les hautes pressions au-dessus du pays. Le régime météorologique, connu sous le nom de bloc Omega, a maintenu la fin août calme et tranquille en agissant comme un tampon pour les systèmes de basse pression venant d’Europe et de l’Atlantique. Cela, cependant, est maintenant sur le point de changer selon Jim Dale, prévisionniste senior chez British Weather, qui a prévenu dans quinze jours que le temps au Royaume-Uni ne serait pas « très beau » car le bloc Omega « finira par tomber en panne ».

M. Dale a déclaré à Express.co.uk : « Il y a de grandes implications de ce temps que nous avons actuellement. Il y en aura toujours.

« Si nous vivons une période stable comme celle-ci, vous pouvez compter sur le fait que la seconde moitié de septembre se terminera plus orageuse et nous paierons pour cela d’une manière ou d’une autre. »

Le prévisionniste a poursuivi : « C’est très souvent le cas que lorsque vous sortez d’une sécheresse, vous en sortez avec du venin et c’est la saison des ouragans.

M. Dale a souligné la saison des ouragans qui se déroule actuellement en Amérique avec un effet dévastateur.

Il a suggéré qu’à un moment donné vers la fin de la saison des tempêtes, qui a tendance à se situer vers octobre, certains de ces ouragans pourraient se diriger vers la Grande-Bretagne.

Cependant, il a souligné qu’au moment où ils arriveront au Royaume-Uni, ils ne seront plus que des “ex-ouragans”.

M. Dale a déclaré : « Cela ne signifie bien sûr pas que nous allons voir des ouragans, mais des ouragans se produisent actuellement de l’autre côté de l’Atlantique.

«Ils se produiront un peu plus au cours du mois de septembre.

Il indique que malgré la confiance faible dans la période en raison de la saison des ouragans, les preuves indiquent que le thème en suspens devrait se poursuivre jusqu’au milieu du mois.

La prévision a déclaré: “La confiance est relativement faible pendant cette période, comme d’habitude pour septembre, en partie à cause de l’activité des tempêtes tropicales à travers l’Atlantique, qui peut affecter considérablement la météo aux latitudes moyennes.

“Actuellement, les preuves indiquent que le thème en suspens devrait se poursuivre jusqu’au milieu du mois, avec une faible indication de possibles conditions plus sèches fin septembre.”

Le Met Office a ajouté: «Par conséquent, les précipitations devraient être supérieures à la moyenne au début, avec la possibilité qu’elles s’atténuent et tendent vers ou plus sèches que la moyenne plus tard.

“Suite à ce schéma, les températures devraient fluctuer autour de la moyenne au milieu du mois, avec quelques vagues de chaleur occasionnelles – plus probables dans le sud-est, et peut-être plus largement vers la fin du mois.”