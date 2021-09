Alerte tempête au Royaume-Uni : l’ouragan Larry déclenchera le bombardement du système atlantique de la Grande-Bretagne – nouvelles cartes | Météo | Nouvelles

La Grande-Bretagne devrait se prélasser sous un soleil radieux et des températures chaudes pendant la première moitié de la semaine prochaine alors que la chaleur de l’Europe se propulse vers la nation. La prévisionniste météo de la BBC, Sarah Keith-Lucas, a déclaré que les températures pourraient “peut-être” atteindre 27 ° C lundi avant de grimper à 29 ° C mardi dans le sud du pays. Mais elle a averti qu’un système météorologique se développant au-dessus de l’Atlantique menaçait d’avoir un impact sur les prévisions du Royaume-Uni après l’explosion de chaleur torride.

L’ouragan Larry, qui n’est pas en passe de frapper la Grande-Bretagne, devrait se renforcer au-dessus de l’Atlantique pour devenir un “ouragan majeur”, entraînant des vents destructeurs pouvant atteindre 140 mph.

Bien qu’il soit loin du Royaume-Uni, la prévisionniste météo de la BBC, Mme Keith-Lucas, a averti que cela pourrait bien avoir une “influence indirecte sur notre météo”.

Elle a déclaré lors de la présentation des prévisions météorologiques de la BBC pour la semaine à venir: “Ce système ici est l’ouragan Larry, qui est susceptible de se transformer en un ouragan majeur, se dirigeant vers les Bermudes au début de la semaine prochaine.

« Cela pourrait bien avoir une influence indirecte sur notre météo.

“Alors qu’il se déplace vers le nord dans l’Atlantique, il pourrait bien renforcer le courant-jet, renforçant la zone de haute pression des Açores qui à son tour, pourrait conduire à une zone de coupure de basse pression se déplaçant plus largement à travers le Royaume-Uni dans la suite fin de semaine.

“Cela apportera une certaine incertitude aux prévisions avec l’influence de cet ouragan Larry de l’Atlantique.”

Cela survient alors que les dernières prévisions de Netweather pour la mi-septembre mettent également en garde contre des conditions plus instables alors qu’un “creux de l’Atlantique est se déplace vers l’est”.

Les vents d’ouest commenceront à se lever dans de grandes parties du Royaume-Uni, avec des “ceintures de pluie” susceptibles de se déplacer de l’ouest et de l’est à intervalles fréquents.

LIRE LA SUITE: Prévisions météorologiques au Royaume-Uni: Une chaleur continentale grésillante à 30 ° C pour rôtir la Grande-Bretagne

En regardant la semaine du 13 au 19 septembre, Netweather a averti : « Le temps devrait devenir un peu plus instable au cours de cette semaine alors que le creux de l’Atlantique est se déplace vers l’est et s’établit au nord de l’Écosse.

“Les vents d’ouest domineront, en particulier dans le centre et le sud de la Grande-Bretagne, avec des dépressions traversant le nord.

“Dans ce type de modèle, nous avons tendance à voir les ceintures de pluie se déplacer d’ouest en est à intervalles fréquents, avec un temps pluvieux plus brillant entre les deux.

“Les températures auront tendance à être au-dessus de la normale au début de la semaine, en particulier dans l’est, avec un type ouest à sud-ouest souvent dominant lorsque le creux se déplace de l’ouest, mais plus tard dans la semaine, il peut devenir plus frais que la moyenne avec de fréquents vents du nord-ouest alors que le creux continue de se déplacer vers l’est.”

A NE PAS MANQUER

Météo BBC : Des températures d’automne à 27 °C « se sentant plus comme l’été ! » [FORECAST]

Alerte à la canicule au Royaume-Uni : l’ouragan Ida apportera des températures EXCELLENTES [COMMENTS]

Météo BBC: Carol Kirkwood prévoit une chaleur torride pour le week-end [VIDEO]

Netweather a ajouté: “En conséquence, les températures devraient être proches de la normale dans l’ensemble au cours de cette semaine.

“Ce sera généralement plus humide que la normale sur une grande partie du Royaume-Uni, mais avec le courant-jet courant au sud de sa position habituelle, il pourrait finir plus sec que la moyenne dans le nord-ouest de l’Écosse.

“Les totaux d’ensoleillement devraient être inférieurs à la normale dans la plupart des régions occidentales, mais un ensoleillement supérieur à la moyenne est probable dans le nord et l’est de l’Écosse et le nord-est de l’Angleterre.”

Pour la période du 8 au 17 septembre, le Met Office a également averti que les averses “pourraient devenir fortes ou orageuses dans des endroits avec un risque d’averses torrentielles localisées”.

Les régions du nord-ouest du Royaume-Uni en ressentiront probablement le plein impact, avec des épisodes de pluie prolongés et plus intenses possibles.

Le Met Office a déclaré: “La majeure partie du Royaume-Uni est susceptible de devenir plus instable avec une probabilité d’averses parfois, et celles-ci pourraient devenir lourdes ou orageuses par endroits avec un risque d’averses torrentielles localisées.

“En dehors des averses, des périodes de temps plus sec et plus ensoleillé sont toujours possibles, et celles-ci seront probablement les plus durables dans les régions de l’est.

“Pour le nord-ouest du Royaume-Uni, parallèlement à ces averses, des épisodes de pluie plus prolongés et plus intenses sont possibles.

“Plus tard dans la période jusqu’à la mi-septembre, la confiance est assez faible, mais le thème instable continuera probablement.

“Les températures sont susceptibles d’être supérieures à la moyenne tout au long, certaines zones étant peut-être chaudes ou même très chaudes au début.”