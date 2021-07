Alerte tempête au Royaume-Uni : pluie et éclairs jusqu’à la fin de 32 °C pour voir la vague de chaleur prendre fin – cartes | Météo | Nouvelles

De nombreuses régions du Royaume-Uni devraient connaître des températures torrides ce week-end alors qu’une explosion d’air chaud provenant des Açores dans l’Atlantique Nord incite les responsables de la santé à émettre des avertissements sur les dangers de la chaleur extrême. L’ensoleillement devrait durer jusqu’à ce que l’on appelle la « Journée de la liberté » lundi, jour où la dernière des restrictions COVID-19 doit être levée.

Mais les prévisionnistes du Met Office et de The Weather Outlook ont ​​mis en garde contre un temps orageux et des tempêtes venant du sud, apportant des conditions instables à partir du milieu de la semaine prochaine.

Les prévisionnistes ont déclaré que les conditions orageuses seraient causées par l’arrivée d’un nouveau système dépressionnaire atlantique alors que l’anticyclone des Açores ce week-end s’éloigne vers la Scandinavie.

Brain Gaze, prévisionniste de The Weather Outlook, a ajouté : « Au milieu de la semaine, le risque d’averses orageuses commence à augmenter.

« Plus tard, les averses ou les périodes de pluie plus longues pourraient se généraliser. »

Les conditions orageuses devraient se produire à partir de jeudi avec des précipitations qui devraient être proches ou plutôt supérieures à la normale dans le sud-est de l’Angleterre, mais avec des variations localisées considérables dues aux averses orageuses.

Ailleurs, il sera surtout plus sec que la moyenne, en particulier dans le nord-ouest de l’Angleterre et la majorité de l’Écosse.

Les totaux d’ensoleillement devraient être proches de la normale dans le sud de la Grande-Bretagne, mais généralement supérieurs à la normale ailleurs, en particulier dans le nord de l’Angleterre et le sud de l’Écosse.

Cela survient alors que Londres et le sud-est peuvent s’attendre à un ciel dégagé et à des sommets de 29 ° C samedi, le mercure atteignant entre 31 ° C et 32 ​​° C dimanche.

“Mais cela affectera la majeure partie du Royaume-Uni et c’est un peu plus inhabituel – l’Écosse et l’Irlande du Nord viennent de connaître leur journée la plus chaude de l’année.

“L’Irlande du Nord pourrait se rapprocher de sa température la plus élevée jamais atteinte, qui, pour être honnête, n’est que juste au-dessus de 30 ° C.”

Le Met Office a déclaré qu’une mini-canicule était “certainement sur les cartes” en raison des températures et des conditions.

Pour que Londres et le Sud-Est enregistrent une canicule, les températures doivent dépasser 28C pendant au moins trois jours, alors qu’elles tombent à 27C dans les Midlands et à 26C dans le Sud-Ouest.

En Irlande du Nord, en Écosse, au Pays de Galles, dans le Devon et les Cornouailles et dans le Nord-Est, il fait 25C.

Les avertissements interviennent après une semaine d’inondations soudaines dans le sud-est de l’Angleterre, provoquant de graves perturbations dans les transports à Londres.