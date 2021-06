Les experts météorologiques ont prévu une série d’ouragans fin juin, centrés dans l’Atlantique tropical, qui pourraient avoir un impact sur le Royaume-Uni. Une prévision à long terme de BBC Weather du 14 au 27 juin indique que les Britanniques devraient se préparer à une fin soudaine des températures douces pendant une grande partie de la première moitié du mois.

Les prévisionnistes de la BBC ont déclaré: “Il existe un risque croissant d’ouragans au loin dans l’Atlantique tropical plus tard en juin, ce qui pourrait perturber les choses.”

La région tropicale de l’Atlantique couvre les deux côtés de l’océan, s’étendant du sud de la Floride et des Caraïbes jusqu’au Brésil et à travers l’eau jusqu’à la côte africaine, de la Mauritanie à l’Angola.

Les cyclones tropicaux sont fréquents dans le bassin.

Selon le National Hurricane Center basé aux États-Unis, une telle activité n’est pas attendue au cours des cinq prochains jours.

Le météorologue principal Rob Miller d’AccuWeather a averti que l’activité orageuse augmenterait vers la mi-juin dans la région.

Il a déclaré que cela pourrait conduire à des tempêtes tropicales qui devraient toucher le Royaume-Uni et d’autres parties de l’Europe.

Il : “Il ne reste aucune caractéristique tropicale organisée dans le bassin Atlantique à l’heure actuelle, et aucune ne devrait se développer au moins au début de la semaine prochaine.

“C’est le résultat du cisaillement du vent modéré à fort qui reste dans une grande partie du golfe du Mexique, du sud-ouest de l’océan Atlantique et de l’ouest de la mer des Caraïbes, des zones où le développement tropical se produit généralement à cette période de l’année.

Du 14 au 27 juin, BBC Weather a déclaré qu’une bande “d’air arctique beaucoup plus frais” persisterait au-dessus du Royaume-Uni, provoquant une baisse des températures.

Cependant, on ne s’attend pas à ce qu’il atteigne aussi loin au sud, donc même s’il fera plus frais que d’habitude, il ne fera pas aussi frais que mai s’est avéré être et ressemblera probablement encore à l’été.

La prévision a continué : “La confiance est moyenne quant à la prévision d’une haute pression persistante cédant lentement la place à un temps plus frais et instable fin juin.

“Un temps plus chaud semble plus probable pour la première moitié du mois, avec un peu d’air plus frais plus tard.

“Il y a environ 35% de chances que la haute pression s’attarde au-dessus de la tête et garde les choses au sec et plus chaudes que la normale.”

Alors que les Américains se préparent à la saison des ouragans, les experts ont averti qu’il était difficile de prédire exactement à quel point ce serait grave cette année.

La National Oceanic and Atmospheric Administration a déclaré qu’une saison active est probable à nouveau cette année dans le bassin atlantique.

La prédiction du groupe de surveillance basé à Washington était similaire à celle de plusieurs autres agences de prévision.

La plupart des projections sont encore plus élevées que les nouvelles moyennes sur 30 ans qui ont été augmentées plus tôt ce printemps.