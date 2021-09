Alerte tempête au Royaume-Uni : une explosion dans l’Atlantique va écraser la Grande-Bretagne avec des coups de vent et de la pluie verglaçante – cartes | Météo | Nouvelles

Après les sommets spectaculaires de septembre, l’été indien du Royaume-Uni devrait s’achever brutalement cette semaine. Le prévisionniste senior de Netweather, Nick Finnis, a déclaré que les températures anormalement chaudes d’environ 3C (37F) au-dessus de la moyenne pour cette période de l’année prendraient fin à partir de mercredi.

Après un bon début de semaine, “il fera plus frais plus tard dans la semaine avec des conditions de plus en plus venteuses, avec un temps instable dans le nord, mais restant principalement sec dans le sud”, a-t-il ajouté.

M. Finnis a déclaré que les changements se produiront à partir du milieu de la semaine, “alors que la haute pression recule et permet à un fort courant-jet provenant du nord du Canada à travers le sud du Groenland de glisser vers le nord de la Grande-Bretagne”.

Il a ajouté: «Le courant-jet amènera des systèmes de basse pression au sud-est près de l’Écosse, resserrant les isobares à travers le Royaume-Uni, apportant des conditions plus fraîches et venteuses pour la seconde moitié de la semaine, avec des coups de vent probables dans le nord – ainsi que des épisodes de pluie ou d’averses . “

Ce “fort courant-jet qui traverse l’Écosse” mercredi soir annoncera “des conditions plus venteuses et instables pour le nord” dans la seconde moitié de cette semaine.

Cela s’affaiblira “lorsqu’il arrivera dans le nord de l’Angleterre dans la soirée” où des conditions plus lumineuses et plus fraîches sont attendues.

Malheureusement pour les Écossais, les conditions torrides devraient rester avec des coups de vent possibles à travers le pays jeudi matin.

Cela se traduira par une « journée venteuse et fraîche avec des averses le matin dans le nord se fondant dans une période de pluie plus longue » dans une grande partie de l’Écosse.

Plus au sud échappera à une grande partie de ce temps humide et venteux – restant principalement sec et lumineux.

Vendredi, le pays devrait être frappé par un “vent d’ouest fort qui apportera des averses éparses à l’ouest, principalement sèches et lumineuses à l’est”, a rapporté Netweather.

Les prévisions à long terme de BBC Weather prédisent une perspective similaire.

Il a déclaré: «Le temps devrait changer pour devenir plus instable avec une basse pression faisant irruption en milieu de semaine et apportant un temps plus humide, plus frais et plus venteux pour une grande partie du Royaume-Uni.

«Ce modèle semble se verrouiller en place pour la première moitié d’octobre au moins, gardant les choses humides et instables.

« Les températures sont susceptibles de changer au jour le jour au fur et à mesure que les fronts météorologiques se déplacent, mais il est possible que de l’air plus froid persiste un peu plus longtemps parfois.

“Les chances d’un temps plus calme diminuent, et il semble que l’automne soit là pour rester.”