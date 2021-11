Alerte VAXX Stock: 10 choses à savoir sur Vaxxinity nouvellement public

Aujourd’hui, les actions de Vaxxinité (NASDAQ :VAXX) a clôturé en hausse de 18% après son introduction en bourse il y a à peine quatre jours le 11 novembre. L’action VAXX a fait ses débuts à 13 $ par action, s’échangeant jusqu’à 22,77 $ le jour de son ouverture avant de se refroidir. Après la hausse des prix d’aujourd’hui, les actions VAXX oscillent autour de 16 $.

Vaxxinity est une société de biotechnologie qui cherche à démocratiser les soins de santé en fournissant des vaccins efficaces aux parties mal desservies. Il a actuellement deux candidats dans les tests de phase 2 de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis : UB-311 pour la maladie d’Alzheimer et UB-612 pour Covid-19.

Au plus fort de la pandémie de Covid-19, Vaxxinity a réaffecté ses ressources dans le but de lutter contre la maladie. Son candidat vaccin actuel vise à cibler des protéines spécifiques dont le virus a besoin pour se fixer aux cellules humaines et se répliquer. La société développe également un deuxième candidat Covid-19 appelé UB-612A.

Bien que son activité soit certainement pertinente, devriez-vous investir dans l’action VAXX ? Examinons plus en détail quelques faits saillants clés de l’entreprise.

Stock VAXX : ce que vous devez savoir

Vaxxinity a déposé son prospectus S-1 mis à jour auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis le 5 novembre. Le prospectus décrivait le plan de Vaxxinity de distribuer 6,7 millions d’actions dans une fourchette de prix de 14 $ à 16 $. Quelques heures avant l’introduction en bourse, la direction de Vaxxinity a annoncé qu’elle réduirait le prix de l’introduction en bourse à 13 $ par action. La société n’a également distribué que 6 millions d’actions. Le pipeline actuel de Vaxxinity couvre cinq maladies chroniques : Covid-19, Alzheimer, Parkinson, migraines et hypercholestérolémie. Sa technologie utilise « des peptides synthétiques pour imiter et combiner de manière optimale des épitopes biologiques afin d’activer sélectivement le système immunitaire, produisant des anticorps contre uniquement les cibles souhaitées, y compris les auto-antigènes, rendant possible le traitement sûr et efficace des maladies chroniques par des vaccins ». Vaxxinity a déclaré un chiffre d’affaires de 440 000 $ au cours du semestre se terminant le 30 juin 2020. Sa perte nette au cours de la même période était de 10 millions de dollars. Vaxxinity a déclaré qu’elle s’attend à un produit de 89,7 millions de dollars de son introduction en bourse. Ce chiffre inclut l’hypothèse que les preneurs fermes exercent une option de 30 jours pour acheter 900 000 actions supplémentaires. Les investisseurs doivent être préparés à la volatilité, car la majorité des médicaments de Vaxxinity sont en phase 1 d’essais ou à des stades antérieurs. Un rejet d’un vaccin ou un autre échec clinique pourrait avoir des implications majeures pour le stock. La société devrait disposer de suffisamment de liquidités pour maintenir ses activités jusqu’en 2024. Les co-assureurs pour l’introduction en bourse de Vaxxinity étaient Banque d’Amérique (NYSE :BAC), Jefferies (NYSE :JEF) et Groupe Evercore (NYSE :EVR).

