Alerte vendeur à découvert: HYZN Stock apparaît alors que Hyzon se remet du rapport court de Blue Orca

La semaine de négociation a été difficile dans le secteur des véhicules électriques. Nouveau venu populaire Moteurs lucides (NASDAQ :LCID) connaît une volatilité extrême au cours de sa semaine de production très attendue et Moteurs de Lordstown (NASDAQ :BALADE) connaît enfin une certaine croissance aujourd’hui grâce à l’annonce d’un accord imminent. L’un de leurs concurrents commence aussi enfin à rebondir après quelques jours difficiles. Producteur de VE Moteurs Hyzon (NASDAQ :HYZN) a récemment été victime de ventes à découvert. Ce n’est qu’aujourd’hui que les actions de HYZN ont commencé à se redresser.

Source : Shutterstock

Que s’est-il passé avec HYZN Stock

“La société est du côté des perdants d’un rapport cinglant de vendeurs à découvert sur les actions HYZN”, a rapporté hier Brenden Rearick d’InvestorPlace.

Le rapport auquel il faisait référence a été publié par Capitale de l’orque bleue plus tôt cette semaine. Il a allégué qu’Hyzon présentait aux investisseurs des informations trompeuses concernant les véhicules électriques qu’il produisait. Il n’a pas fallu longtemps pour que ce rapport envoie l’action HYZN dans le nez, les actions plongeant de 28% le 28 septembre et diminuant encore de 9,05% le jour suivant.

Ce matin, cette tendance s’est inversée alors que le titre a progressivement commencé à grimper tout au long de l’après-midi. L’action HYZN a clôturé jeudi en hausse de plus de 15%. Bien que ses baisses de la semaine soient douloureuses, le rebond d’aujourd’hui est toujours impressionnant, compte tenu de l’ampleur de la chute du titre auparavant.

Pourquoi est-ce important

Hyzon a publié une réponse au rapport lors de sa publication. Court et précis, il a résumé que « Bien que la Société ne soit pas d’accord avec les conclusions du rapport, qui, selon elle, reposent sur un certain nombre d’inexactitudes factuelles, elle examine le rapport attentivement et a l’intention de répondre plus avant en temps voulu. »

En l’état, les méthodes de contrôle des dommages de l’entreprise impliquent qu’elle s’estime victime d’un faux signalement. Comme on peut s’y attendre, l’histoire de HYZN a rapidement attiré l’attention du populaire forum d’investissement r/WallStreetBets, qui l’a signalé comme « cible idéale pour une courte pression ». Les utilisateurs ont rapidement répondu que le rapport semblait être basé sur de fausses informations avec peu pour étayer ses affirmations.

Quelle est la prochaine étape pour HYZN Stock

Il est facile pour ce type de pression de vente à découvert de faire chuter une action, mais à moins que les affirmations qui la sous-tendent ne soient étayées par des preuves concrètes, il est probable que l’action rebondira assez rapidement. À quoi cela ressemble d’ici, c’est exactement ce que nous voyons aujourd’hui dans le stock HYZN.

Blue Orca a également critiqué Lordstown dans le rapport, l’utilisant comme point de comparaison pour expliquer pourquoi Hyzon devrait être court-circuité. Ironiquement, les deux actions ont augmenté aujourd’hui, mais pour des raisons indépendantes.

L’action HYZN vaut la peine d’être regardée.

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.