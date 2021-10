Alerte XELA Stock : Quelles sont les nouvelles du partenariat qui amènent Exela Technologies plus haut ?

Un déménageur matinal qui se démarque est peu connu Exela Technologies (NASDAQ :XELA), un producteur d’automatisation des processus métier avec une portée mondiale. Cette entreprise a fait la une des journaux hier lorsqu’elle a annoncé un partenariat avec un organisme de santé à but non lucratif Source de soins, et les actions XELA se sont redressées toute la matinée.

Source : Shutterstock

Que se passe-t-il avec XELA Stock

Se négociant actuellement à un peu moins de 2 $ par action, XELA est toujours un penny stock. Le type de gains que nous en avons vu récemment suggèrent cependant qu’il est peut-être sur le point de franchir cette étape. Malgré une légère baisse par rapport à son pic initial, l’action XELA est toujours en hausse de plus de 6 % depuis le début de la négociation après avoir augmenté de près de 10 % en pré-marché. Ces gains l’ont aidé à augmenter de près de 25 % au cours des cinq derniers jours.

Ce n’est pas le seul pic que nous avons vu ce mois-ci. Il y a une semaine, les actions ont bondi de plus de 51%. Bien qu’ils aient rapidement chuté à nouveau, le titre est actuellement dans le vert de plus de 3% pour le mois alors que la société se dirige vers novembre.

Ce que cela veut dire

Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi une organisation comme CareSource voudrait s’associer à une entreprise comme Exela. Pour toute personne opérant dans le secteur à but non lucratif, en particulier dans un domaine comme la santé, les processus métier automatisés sont probablement essentiels pour garantir l’efficacité des opérations quotidiennes.

Cependant, il y a beaucoup à suggérer qu’Exela devrait bénéficier de manière significative du partenariat. Les opérations de CareSource incluent la collaboration avec un vaste réseau de prestataires de soins de santé ainsi que 2 millions de membres. Ce partenariat garantira qu’Exela sera en mesure de fournir ses solutions techniques et ses produits à tous.

Dayton, Ohio, la ville dans laquelle CareSource est basée, est également satisfaite de ce partenariat. Le Dayton Daily News rapporte que le gouverneur Mike DeWine s’attend à ce que le partenariat crée de nombreux nouveaux emplois, le qualifiant de «grande victoire» pour la ville. De plus, le partenariat permet à Exela de s’implanter sur le marché industriel en plein essor de Dayton.

Le contributeur d’InvestorPlace, Thomas Niel, a noté le potentiel de l’action XELA plus tôt ce mois-ci. Depuis, il n’a fait qu’augmenter.

Pourquoi est-ce important

Exela compte plus de 4 000 clients, dont le célèbre centre médical à but non lucratif Cleveland Clinic. Comme la société a de l’expérience dans l’aide aux clients dans l’espace, elle est bien placée pour faire évoluer les opérations et aider CareSource. Non seulement ce partenariat exposera l’entreprise technologique à une nouvelle clientèle, mais il lui permettra de s’assurer une part de marché dans un domaine en pleine croissance.

Encore une entreprise assez nouvelle, Exela n’a été fondée qu’en 2017. Compte tenu de cela, le type de croissance qu’elle réalise en tant que société cotée en bourse est remarquable. Les partenariats dans le secteur à but non lucratif n’excitent pas toujours les investisseurs, mais dans ce cas, il faut absolument y voir une évolution positive. Cet accord a le potentiel d’aider le stock de XELA à augmenter encore plus à mesure que le partenariat se développe et que le réseau de CareSource s’étend.

Si vous surveillez les actions cotées en cents, XELA vaut la peine d’être surveillé.

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.