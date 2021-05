Alerte XRP: 10 principales réactions de Twitter à la SEC d’aujourd’hui par rapport à l’audition Ripple

Ondulation (CCC:XRP-USD), la société à l’origine de la crypto-monnaie XRP, a fait un autre tour avec la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis lors d’une audition aujourd’hui.

Source: Shutterstock

Bien qu’il n’y ait pas encore de décision dure d’une manière ou d’une autre, cela n’empêche pas les utilisateurs de médias sociaux de parler de l’affaire. De plus en plus, il semble Twitter (NYSE:TWTR) les utilisateurs croient que Ripple sortira de ce procès en haut. Il y a aussi pas mal de mèmes de partage et de blagues sur la bataille juridique.

En fait, ce sentiment semble également se propager au prix du XRP. Au moment d’écrire ces lignes, la crypto-monnaie était en hausse de 16,2% sur une période de 24 heures. Cela lui permet de continuer à miser sur sa croissance de 617,3% depuis le début de l’année.

Ripple ne prévoyait pas non plus de laisser le procès le ralentir. Une déclaration de l’un des plus grands actionnaires de Ripple indique que la société envisage toujours d’entrer en bourse. Cependant, il n’attend que la fin de la bataille juridique avec la SEC avant de le faire.

En gardant tout cela à l’esprit, jetons un coup d’œil aux meilleurs Tweets d’aujourd’hui sur l’audience SEC vs Ripple.

Félicitations à XRP People. Au début de l’audience aujourd’hui, le système téléphonique MAXED OUT à 4k auditeurs! La Cour est très consciente du «grand intérêt» de l’affaire (citation du juge Netburn). MISSION ACCOMPLIE! Je dois terminer quelques plaidoiries, puis revenir à la vidéo! – Jeremy Hogan (@attorneyjeremy) 30 avril 2021

Les avocats de Ripple viennent de souligner que la #SEC a caché leurs actions à #Ripple, les a cachées aux régulateurs étrangers et, de la manière la plus flagrante, cachait leurs actions à la Cour! #boom – $ XRP ~ AttorneySeal 🇨🇦 🇿🇦 (@Seal_Nulliah) 30 avril 2021

L’avocat de @ripple vient de dire que la SEC tente de détruire leur entreprise avant qu’ils ne passent leur journée au tribunal. – Digital Asset Investor 👀🔥 (@digitalassetbuy) 30 avril 2021

C’est ce qui se passe lorsque vous attendez que cela se produise 🎵🎶 @sec Vous êtes sur le point d’apprendre aujourd’hui garçon! Ripple et le juge sur le point de vous donner un whoopin! – XRP Crypto Rogue (@NonchalantRogue) 30 avril 2021

SEC dans un piège à éléphants. Fait. Ils sont tellement occupés à se battre qu’ils ont oublié pour qui ils se battent! Supposé être des détenteurs de xrp … Pas la SEC pour la SEC. – Kumo (@The_Mainlander) 30 avril 2021

SEC veut juste leur part du gâteau. XRP est plus décentralisé que BTC. Ripple exécute 6 des 140 validateurs atm, ce qui équivaut à environ 4% de contrôle du réseau. Bitcoin est vraiment contrôlé par la Chine. Il y a quatre mineurs en Chine qui contrôlent plus de 50% du bitcoin. – Apep 🐍 (@ Mar78515450) 30 avril 2021

Cela va être un résultat intéressant avec le CAS #Xrp vs SEC. La SEC avait 14 jours pour se conformer à #Ripple et à l’ordonnance du tribunal, mais a refusé de divulguer les documents. Vous pourriez aussi bien dire que c’est une victoire parce que cela rend encore plus suspect qu’ils cachent quelque chose – 🚀The_CryptoRocketeer🚀 (@RocketeerFx) 30 avril 2021

@SEC_News veut de l’aide pour trouver des preuves Ripple a pompé le prix du XRP. Je crois que le seul manipulateur du prix XRP a été la SEC elle-même. En tant qu’investisseur, si vous avez été lésé par les actions agressives et trompeuses de la SEC, veuillez: ✅Comme

✅Retweeter – Jungle Inc (@jungleincxrp) 30 avril 2021

@attorneyjeremy honnêtement, je suis déçu par le manque de jugement. Quand devrions-nous nous attendre à une décision sur la demande de Ripple d’empêcher la SEC d’utiliser injustement les mémorandums d’accord? – frank symanski (@FrankSymanski) 30 avril 2021

CONSEIL CHAUD JUSTE DANS: Le juge se prononcera en faveur de Ripple aujourd’hui et autorisera chaque détenteur de #XRP un coup de pied écrou à Jay Clayton et William Hinman. Justice. 🚀 – XRP les Productions Standard (@XRP_Productions) 30 avril 2021

La bataille juridique entre la SEC et le XRP dure depuis un certain temps déjà. En tant que tel, les investisseurs dans la crypto-monnaie ne peuvent pas être blâmés de ne pas savoir tout ce qui se passe. Heureusement pour eux, InvestorPlace.com l’a largement couvert. Les investisseurs qui souhaitent se mettre au courant avant que les détails plus fins de l’audience SEC vs Ripple ne soient publiés aujourd’hui peuvent consulter le contenu suivant.

A la date de publication, William White ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.