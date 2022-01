Alertes aux inondations au Royaume-Uni : avertissements à travers la Grande-Bretagne alors que de fortes pluies s’abattent sur le pays | Météo | Des nouvelles

Trois alertes, indiquant que des inondations sont possibles, ont été émises par l’Agence pour l’environnement. Les zones couvertes sont la confluence Severn Vyrnwy, les rivières South East Somerset, Upper Reaches et West Somerset Streams.

Les alertes arrivent alors qu’une grande partie du sud de la Grande-Bretagne est confrontée à la pluie ce soir.

Il y a aussi des vents forts et des averses dans l’ouest et le nord de l’Écosse.

L’alerte d’inondation pour le confluent de Severn Vyrnwy indique : « Les niveaux de la rivière sont élevés mais stables à la jauge de la rivière Cae Howel à la suite de fortes pluies récentes.

« Les inondations se poursuivent. Nous nous attendons à ce que les inondations affectent les terres basses et les routes adjacentes à la rivière de la frontière galloise à Llawnt à Shrawardine près de Shrewsbury.

« D’autres endroits qui pourraient être touchés incluent Llanymynech, Maesbrook et Melverley. »

L’alerte ajoute que les niveaux de la rivière devraient rester élevés jusqu’à mardi.

L’alerte aux inondations pour les rivières South East Somerset, Upper Reaches, indique que le niveau des rivières a augmenté à la jauge de la rivière Sherborne en raison de la saturation du sol et des précipitations supplémentaires.

Il ajoute : « Nous nous attendons à ce que les inondations affectent la route de Sparkford à Weston Bampfylde et Deep Ford Lane, Chetnole.

Pendant ce temps, l’Agence écossaise de protection de l’environnement a émis un avertissement d’inondation pour Strath Oykel.

Les alertes aux inondations surviennent alors que certaines parties du Royaume-Uni ont été touchées par la pluie.

Les prévisions météorologiques du Met Office pour lundi soir indiquent: « La pluie, la bruine et les nuages ​​bas se poursuivent dans de nombreuses régions du sud où il est doux.

« Un temps plus clair s’étendant à la plupart des régions du nord, mais avec des vents forts et des averses dans l’ouest et le nord de l’Écosse. »

Mardi, la pluie et les nuages ​​devraient s’éclaircir pour devenir plus clairs, mais le sud-est devrait être nuageux toute la journée.