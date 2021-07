Alertes aux inondations au Royaume-Uni CARTOGRAPHIE : Quelles régions du Royaume-Uni doivent se préparer aux inondations ? | Météo | Nouvelles

Les étés britanniques sont réputés pour leur mauvais temps, cette année a vu une chaleur extrême suivie de fortes pluies. Des scènes de routes et de stations de métro inondées dans la capitale sont devenues virales sur les réseaux sociaux. D’autres régions du Royaume-Uni verront-elles des scènes similaires ? Les Britanniques devraient-ils bientôt se préparer aux inondations ?

Le Met Office a déclaré: «Aujourd’hui devrait être généralement sec avec quelques averses, mais samedi et dimanche peuvent voir des averses sporadiques plus fortes et cela se poursuivra jusqu’à lundi.

«La rivière sera très sensible aux précipitations importantes et de fortes averses isolées pourraient provoquer d’autres accumulations d’eau de surface.

« Veuillez rester préparé aux impacts potentiels au cours des quatre prochains jours. »

Cette alerte n’est pas aussi sévère qu’un avertissement, il n’y a actuellement aucun avertissement d’inondation en vigueur.

Du vendredi 30 juillet au mardi 3 août le risque d’inondation reste « très faible ».

Mais, le Met Office prévient que des inondations localisées provenant des eaux de surface et des rivières sont possibles dans certaines parties du sud et du centre de l’Angleterre et du Pays de Galles samedi et dans certaines parties du sud de l’Angleterre dimanche et lundi.

Cela pourrait entraîner l’inondation des terres, des routes et de certaines propriétés, ce qui pourrait perturber les déplacements.

Les inondations ne sont peut-être pas un problème, mais le Met Office a émis aujourd’hui un avertissement d’orage jaune pour certaines parties du Royaume-Uni.

Les inquiétudes concernant la tempête Evert qui, si elle devait frapper le Royaume-Uni aujourd’hui, ont entraîné l’émission d’avertissements de vent.

Les avertissements d’orage jaune couvrent des parties de la côte sud de Weymouth jusqu’à la côte est-anglian, jusqu’à Great Yarmouth.

Un deuxième avertissement couvre la côte de Skegness à Middlesbrough.