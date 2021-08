Alertes d’urgence et Android : ce que vous devez savoir

De temps en temps – ou fréquemment, selon votre niveau de tolérance – vous recevez une alerte d’urgence sur votre téléphone. Cet horrible hurlement de la tonalité d’urgence, le bourdonnement du moteur de vibration, puis la sombre nouvelle. Il manque quelqu’un. Ou il y a une alerte de temps violent qui se dirige vers vous. Soudainement et sans prévenir, votre téléphone vous fait peur. C’est déjà assez mauvais pendant la journée, et carrément épouvantable au milieu de la nuit.

Et c’est l’idée.

Les transporteurs américains ont travaillé avec le gouvernement fédéral pour trouver un moyen d’envoyer des alertes sur votre smartphone Android pour vous avertir des conditions météorologiques dangereuses, des personnes disparues ou d’autres questions d’une grave importance nationale. Le fait est qu’ils veulent que vous voyiez ces informations dans l’espoir qu’elles puissent vous sauver la vie – ou celle de quelqu’un d’autre.

Voici ce que vous devez savoir sur ces alertes d’urgence et comment vous pouvez les contrôler sur votre téléphone Android.

Quels types d’alertes d’urgence existe-t-il ?

Source : Android Central

Il existe trois (ou quatre, selon la façon dont vous comptez) types d’alertes d’urgence que vous pouvez recevoir sur votre Android. Ils sont regroupés dans la rubrique « Diffusion cellulaire » qui sonne moins dangereuse et comprennent :

Menaces extrêmes : Classé comme une menace pour votre vie et vos biens, comme un événement météorologique catastrophique imminent comme un ouragan, une tornade ou un tsunami.

Menaces graves : Moins graves que les menaces extrêmes, il pourrait s’agir des mêmes types de situations, mais à plus petite échelle – une raison de rester en sécurité, mais pas d’évacuer ou de prendre des mesures extrêmes.

Alertes AMBER : Il s’agit d’alertes spécifiques visant à localiser un enfant disparu. Techniquement, AMBER signifie “America’s Missing: Broadcast Emergency Response”. Mais il a été nommé en l’honneur d’Amber Hagerman, une fillette de 9 ans qui a été kidnappée et tuée en 1996. Les alertes AMBER incluront autant d’informations que les autorités disposent actuellement, vous donnant l’emplacement de l’alerte, et souvent une description du véhicule comprenant un numéro de plaque d’immatriculation.

Alertes présidentielles : Ces alertes appartiennent souvent à la catégorie des « menaces extrêmes », mais sont émises directement par le président des États-Unis (ou par l’intermédiaire de son bureau) et ne peuvent pas être désactivées dans les paramètres de votre téléphone.

À quoi ressemble une alerte d’urgence ou AMBER ?

C’est bruyant et ennuyeux, surtout si vous avez un téléphone avec de très bons haut-parleurs. Mais cela attirera vraiment votre attention si vous êtes avec plusieurs personnes qui ont toutes leur téléphone sorti !

Vous constaterez probablement également que votre téléphone vibre lorsqu’une alerte est émise, bien que certains téléphones vous permettent de désactiver les vibrations.

Comment désactiver les alertes d’urgence sur mon Android ?

Source : Android Central

Source : Android Central

Bien que vous n’ayez pas le choix de recevoir ou non les alertes présidentielles, vous pouvez désactiver les autres types d’alertes. Cependant, nous vous recommandons de les laisser, car ces informations pourraient vous aider (ou vous aider à aider quelqu’un d’autre) en cas de danger. Mais si vous souhaitez vous familiariser avec les paramètres ou modifier leurs paramètres, vous pouvez utiliser des options.

Les paramètres se trouveront à un endroit différent en fonction du téléphone que vous possédez (oui, Android !), mais le thème commun est que les paramètres seront appelés « Diffusion cellulaire » ou « Alertes d’urgence ». La meilleure façon de commencer à les rechercher est d’ouvrir vos paramètres, et si vous disposez d’une fonction de recherche pour simplement saisir « diffusions » ou « urgence », il est probable que le téléphone vous présentera les paramètres tout de suite. Si vous n’avez pas de fonction de recherche, regardez sous vos paramètres de son, de notification ou d’affichage.

Sur les téléphones Samsung, les paramètres d’alerte d’urgence se trouvent dans l’application Messages par défaut. Accédez au menu, aux paramètres de l’application de messagerie, puis à “Paramètres d’alerte d’urgence” pour configurer les options.

En fonction de votre téléphone, vous pourrez basculer chacune des alertes indépendamment, choisir comment elles vous alertent et si elles vibrent ou non lorsque vous en recevez une. Les téléphones plus récents vous donneront même la possibilité d’activer ou de désactiver les tests du système d’alerte d’urgence.

Autres liens utiles pour les alertes d’urgence et AMBER

Si vous souhaitez en savoir plus sur la gestion des alertes d’urgence, nous avons compilé un groupe de ressources pratiques :