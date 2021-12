Alertes météorologiques du Met Office émises pour la quasi-totalité du Royaume-Uni alors que des barils de tempête se dirigent vers la Grande-Bretagne | Météo | Nouvelles

En raison de la tempête, deux avertissements météorologiques jaunes ont été émis pour l’ensemble de l’Angleterre et de l’Irlande du Nord. Les avertissements météorologiques jaunes s’appliquent entre 9h et 23h59 le mardi. Le Met Office a prédit des retards de transport et une perte de puissance potentielle.

Cela survient alors que des milliers de personnes dans le nord se sont retrouvées sans électricité en raison de la tempête Arwen le week-end dernier.

Bien que certains dans le nord aient été rétablis, jusqu’à 5 100 personnes sont restées coupées dans le comté de Durham et de Northumberland.

C’est une histoire marquante, d’autres suivront…