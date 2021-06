Alertes téléphoniques nationales folles pour voir des changements bientôt

TL;DR

Ici, aux États-Unis, nous recevons parfois des alertes téléphoniques approuvées par la FCC concernant des problèmes nationaux ou des problèmes spécifiques à un lieu, tels que des enfants disparus. La FCC modifiera ce système d’alerte de plusieurs manières, ce qui inclura la diffusion de certaines alertes qui ne permettront pas une désinscription. Les changements sont le résultat direct d’une alerte erronée émise en 2018 selon laquelle un missile balistique se dirigeait vers Hawaï.

Vous ne vous souvenez peut-être pas d’un cas spécifique, mais à peu près tous les propriétaires de smartphones aux États-Unis se souviennent d’avoir reçu une alerte nationale ou nationale incroyablement forte sur leur téléphone. Le dernier dont je me souvienne était celui d’un enfant enlevé récemment vu dans ma ville. Mon téléphone sonnait comme une sirène de police.

Ces alertes téléphoniques sont appelées alertes d’urgence sans fil. Comme pour tous les autres systèmes de communication aux États-Unis, la FCC supervise ce système.

Le problème, cependant, est que chaque État contrôle ses propres alertes à sa manière. De plus, il existe des alertes contrôlées par le gouvernement fédéral. Avec autant de cuisiniers dans la cuisine, pour ainsi dire, les problèmes sont inévitables. Nous avons vu un tel exemple en 2018 lorsque des personnes à travers le pays ont reçu une alerte téléphonique erronée les avertissant d’une frappe de missiles balistiques contre Hawaï. L’alerte a même indiqué “ce n’est pas un exercice”, ce qui, bien évidemment, a provoqué une panique généralisée.

Cette alerte était le résultat d’un malentendu à l’agence de gestion des urgences d’Hawaï (il n’y avait pas de missile). Cette erreur majeure est l’une des principales raisons pour lesquelles la FCC estime que l’ensemble du système a besoin d’une refonte.

Alertes téléphoniques : qu’est-ce qui change ?

Dans un document publié cette semaine (via SlashGear), la FCC a décrit certaines modifications proposées qu’elle aimerait apporter. Le plus grand changement serait de combiner les alertes présidentielles actuelles avec les alertes de l’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA). La nouvelle catégorie combinée serait connue sous le nom d’alertes nationales. Vous ne pouvez pas vous désinscrire des alertes présidentielles actuelles et vous ne pourrez pas non plus vous désinscrire des alertes nationales.

La FCC présente également des plans pour « encourager » les États à créer des comités de communication d’urgence des États. Ces comités superviseraient les alertes téléphoniques pour cet état particulier et donneraient à la FCC un moyen de communiquer directement avec un groupe qui contrôle les alertes.

Dans l’ensemble, les modifications apportées au document visent à réduire la probabilité qu’une situation à Hawaï se reproduise. Simultanément, il cherche à régner sur les alertes pour éviter que les gens en reçoivent trop. Sinon, leur impact ne sera pas aussi important.

La FCC recherche des avis sur la proposition avant d’en faire une exigence.