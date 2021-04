Alesi explique le crash qui a détruit la Ferrari de Lauda

Jean Alesi a expliqué l’accident du GP historique de Monaco qui a détruit la Ferrari des années 1970 de Niki Lauda.

Après n’avoir pas eu lieu en 2019, le Grand Prix historique de Monaco devait revenir l’année dernière mais a finalement été annulé en raison de la pandémie mondiale.

L’événement prestigieux a finalement eu lieu à nouveau cette année et a réuni un grand nombre de pilotes et de voitures célèbres de l’histoire de la Formule 1.

L’un de ces pilotes était Alesi, et il s’est aligné sur la grille de la Ferrari 312B3 que Niki Lauda a conduite pendant toute l’année 1974, sa première année avec l’équipe italienne, et pour les deux premières courses de sa campagne de titre en 1975.

Aligné en P2 derrière le triple vainqueur du Mans Marco Werner, qui était dans la Lotus 1976, Alesi s’est envolé pour prendre la tête au départ.

Avec des machines un peu plus modernes et plus rapides, Werner avait beaucoup plus de rythme et a immédiatement commencé à faire pression sur le Français, mais ne pouvait pas trouver un moyen de se frayer un chemin dans les rues étroites de Monte Carlo, se rapprochant dangereusement de frapper le dos de son rival sur un certain nombre de occasions.

Avec trois tours à faire, il l’a finalement fait, coupant la Ferrari dans la ligne droite de départ / arrivée, envoyant Alesi dans les barrières et hors de la course.

Werner a franchi la ligne le premier, mais s’est vu infliger une pénalité pour l’incident qui l’a ramené à la troisième place, ce qui signifie que la McLaren M26 de Michael Lyons a remporté la victoire devant le pilote de Porsche GT Julien Andlauer.

“Quand il n’y a pas d’espace, vous ne pouvez pas passer”, a déclaré Alesi par la suite.

«Je suis déçu car je n’ai rien pu faire pour éviter de heurter le mur. Aussi parce que nous faisions une belle course, mais je reviendrai l’année prochaine.

Alesi n’a pas été le seul ancien Ferrari à avoir eu un accident ce jour-là car René Arnoux n’a pas pu prendre le départ de la course suite à une chute aux essais.

Après le Grand Prix de Bahreïn, le ancien a déclaré que, dans la F1 d’aujourd’hui, tout pilote qui dépasse les limites de la piste avec les quatre roues devrait recevoir une pénalité «immédiatement» après Lewis Hamilton a été averti de le faire, mais rien de plus.

