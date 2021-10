Alessandra Rosaldo évoque son divorce supposé avec Eugenio Derbez

Alessandra Rosaldo parle de son divorce supposé avec Eugenio Derbez | Instagram

La célèbre actrice et chanteur La Mexicaine Alessandra Rosaldo a enfin dissipé les rumeurs sur ses rumeurs de divorce avec Eugène Derbez, quelque chose qui a intrigué beaucoup, car ils sont l’un des couples les plus aimés du show business.

L’actrice et chanteuse a décidé de clarifier cette situation lors d’une rencontre avec les médias lors de sa visite au Mexique.

Absolument pas, absolument faux, notre relation va bien. Ce n’est pas la première fois, nous avons été séparés, divorcés et séparés à nouveau plusieurs fois. Nous sommes ensemble depuis 15 ans, bien sûr nous avons eu des hauts et des bas et des trébuchements », a expliqué la mère d’Aitana Derbez.