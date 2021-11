Alessandra Rosaldo pensait qu’elle était sur le point de perdre la vie

Alessandra Rosaldo révèle qu’elle a eu des problèmes de santé | Instagram

La chanteur Alessandra Rosaldo a récemment fait une déclaration sur ce qu’elle a ressenti ces derniers mois à propos d’une maladie qui l’affecte Santé, un fait qui a sans aucun doute beaucoup inquiété ses fans.

Nul doute que la chanteuse Alessandra Rosaldo est très claire sur le fait que le plus important est la santé, ceci car récemment la chanteuse a annoncé qu’elle était angoissée par les différents problèmes de santé auxquels elle a été confrontée.

Fue durante una plática junto a Ari Borovoy para el programa que conduce Karla Díaz en la plataforma YouTube, “Pinky Promise“, en donde Alessandra compartió la situación que se encuentra viviendo, que la mantiene angustiada y que la ha llevado a pensar que podría perder la vie.

Je n’ai jamais dit ouvertement comme ça que la dernière année de ma vie a été très forte pour moi parce que j’ai connu pour la première fois des maux physiques et des symptômes que je n’avais jamais connus auparavant, et j’ai eu très peur et j’ai pensé que Je vais m’en aller et je n’ai pas été bien, mais je vais mieux maintenant ».