Alessandro Bastoni révèle ce que Christian Eriksen a dit à ses coéquipiers après sa frayeur à l’Euro 2020

Christian Eriksen joué dans le pire moment de la Euro 2020 quand dans le match qui a affronté Danemark et Finlande. La nouvelle a frappé avec force tout le monde du football et notamment ses coéquipiers et les Inter de Milan. Dans une déclaration à la chaîne Twitch de The Own Goals, Alessandro Bastoni a expliqué comment cela a été vécu dans le vestiaire des neroazzurri.

Eriksen a plaisanté sur son incident

Interrogé sur les sentiments dans le vestiaire en voyant son coéquipier s’effondrer en plein match : « Nous étions tous très inquiet« Il a également révélé ce qu’Eriksen a dit à ses collègues lors de leur visite : « Il nous a tous rassurés. J’ai dit que c’était bien et n’a dormi que 5 minutes« .

milieu de terrain danois a pu rendre visite à ses collègues en août et les a rassurés, lors de sa dernière apparition publique à ce jour. Malgré cela, Eriksen ne pourra participer aux matches en Italie qu’au moins six mois après l’incident. De plus, pour pouvoir jouer des matchs en Italie, ils doivent retirer le défibrillateur sous-cutané qui a été inséré pendant la chirurgie après son évanouissement.

Tant qu’Eriksen ne peut pas jouer, son salaire est couvert par le FIFA, pour une sorte d’assurance qui couvre les joueurs blessés.