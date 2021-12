Alessandro Lequio montre une photo inédite de ses enfants Álex Lequio et Ena avec un message dur pour Clemente

Nouvelles connexes

Alessandro lequio (61 ans) s’est de nouveau tourné vers les réseaux sociaux pour se remémorer les bons moments avec son fils Alex Lequio. A cette occasion, en raison de la proximité des dates de Noël, l’Italien a récupéré un cliché d’il y a exactement trois ans, lorsque le sapin de Noël était déjà installé dans sa maison et que le bonheur remplissait les coins de la maison car son fils pouvait suivre son traitement. en Espagne après six mois à New York.

Le collaborateur a partagé une photographie spéciale dans laquelle les seuls protagonistes sont son fils lex et sa jeune fille, Ginevra Ena (5). Ils semblent embrassés, souriants au maximum et montrant la grande complicité et l’union qu’ils avaient. Il apparaît avec son inséparable casquette et survêtement, tandis que le plus jeune sourit malicieusement dans ses bras avec ses collants complètement déchirés après une intense journée de jeux entre frères et sœurs.

Álex Lequio et sa sœur, Ginevra Ena, à Noël 2018. Réseaux sociaux

Se remémorant ce moment tendre, Alessandro n’a pas pu s’empêcher de le partager avec ses 127 000 followers et de le faire avec un message bref mais révélateur : « mes grands amours. 9 décembre 2018 #lessforever #lequiocity « , a écrit à côté de l’image publiée. Avec ces mots, le collaborateur du programme The Ana Rosa démontre une fois de plus la faiblesse qu’il ressent pour les deux, mais il est frappant que parmi ces » grands amours « de sa vie ne nomme pas ton fils Clément Lequio (33).

Un geste qui pourrait montrer les hauts et les bas de la relation entre père et fils, bien que l’affection et les paroles positives aient toujours été professées. Peut-être que son téléphone portable lui rappelait simplement la photo de ce jour particulier et qu’il voulait la montrer au monde, non pas comme un message à Clemente, mais comme un autre souvenir spécial pour Álex Lequio.

Message d’Ana Obregón

Cette semaine, Ana Obrégon (66) a également dédié quelques mots à son fils. Ce Noël, l’actrice aura un rôle principal sur TVE à la fois la veille de Noël et le réveillon du Nouvel An, car elle présentera les Chimes.

Avant l’arrivée des dates festives, l’artiste s’est souvenue de son fils et combien il lui manque en ces jours où la famille est d’habitude si présente.

« Aless. Ça fait infiniment mal de ne pas entendre ta voix dire la plus belle chose qu’ils m’aient appelée dans ma vie, ce n’est qu’un mot : ‘Maman’. Et ça fait trop mal de ne pas pouvoir prononcer à nouveau la plus belle chose qui soit sortie de ma bouche, c’est aussi un seul mot : ‘Fils’. Car tout comme le seul amour qui ne finit jamais est celui qu’une mère ressent pour son enfant, la seule douleur qui ne disparaît jamais est celle d’une mère lorsqu’elle doit dire adieu à son enfant pour toujours », écrit Ana dans les premières lignes de votre message partagé sur les réseaux.

Et il poursuit : « Ma vie : Jusqu’à ce que nous nous reverrons, ce que j’espère très bientôt, je continuerai à prétendre que je suis en vie. Pour ta leçon de vie. Pour vous… », conclut le texte dur de la comédienne en mémoire de son fils unique.

