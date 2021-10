Alessandro Lequio se souvient de son fils Álex et est surpris par la grande ressemblance entre les deux

Nouvelles connexes

Une fois de plus, Alessandro Lequio (61 ans) a profité de ses réseaux sociaux pour se souvenir de son fils Alexis, décédé le 13 mai 2020 après une longue bataille contre le cancer. Cette fois l’italien a partagé une photo prise en 2005, lorsque le défunt homme d’affaires n’était qu’un adolescent, lors d’un voyage à la plage.

« Los Roques 2005 », a écrit le collaborateur du programme The Ana Rosa pour revoir la date et le lieu où il a réalisé cette image, dans laquelle Alex a l’air avec une chevelure épaisse, caractéristique de ses boucles, et tenant un poisson avec ses bras. En arrière-plan, vous pouvez voir une partie du paysage de cette île impressionnante, l’une des plus touristiques et des plus connues du Venezuela. Comme à son habitude, Alessandro Lequio a également accompagné la publication des deux hashtags qu’il utilise depuis que son fils lui a dit au revoir pour toujours : #AlessForever et #LequioCity.

Mais au-delà de l’image d’Álex et du paysage qui l’accompagne, ce qui a le plus attiré l’attention de cet instantané, encore jamais vu, c’est le grande ressemblance entre père et fils. Cela a été averti par de nombreux partisans du comte Lequio, qui lui ont laissé des commentaires sans fin à ce sujet. « Tout comme toi, Aless », « Comme tu te ressembles », « Je te vois beaucoup comme toi sur cette photo », « Tout comme ton fils à toi ». « Comme deux gouttes d’eau » ou « Mon Dieu, si Alex est ton clone », sont quelques-uns des messages qu’il a reçus ces dernières heures.

Le poste a également été rempli de textes sans fin avec messages flatteurs pour Alex, qui non seulement reste dans la mémoire de ses parents, mais dans celle de tous ceux qui ont eu connaissance de son combat. « Votre fils était si poli et charismatique », « C’était un garçon élégant, amical et poli » ou « Quel fils merveilleux, toujours dans nos cœurs » sont d’autres des nombreux commentaires qu’Alessandro Lequio a reçus.

Depuis qu’il a perdu la vie Álex Lequio est devenu le protagoniste des réseaux sociaux de ses parents. à la fois italien et Ana Obrégon (66) se souviennent souvent de lui publiquement avec des images sans fin qui montrent des moments de son enfance et de sa jeunesse. En effet, cette dernière photo partagée par la télévision a été publiée une semaine seulement après qu’il se soit remémoré un autre de ses voyages spéciaux avec le jeune homme d’affaires.

Alessandro et Álex Lequio dans une image partagée sur Instagram. Réseaux sociaux

Dans le post susmentionné, Álex et son grand sourire sont apparus, une grimace qui l’a accompagné tout au long de sa vie, même lors de son intense combat contre le cancer, sur un immense éléphant qui a pris l’essentiel de l’image. Derrière lui, son père, qui en 27 ans de vie est devenu votre excellent compagnon et votre meilleur soutien. Cela a été démontré par toutes les publications qu’Alessandro Lequio a faites au cours des 17 derniers mois, les plus difficiles de sa vie et de celle de son ex-partenaire, Ana Obregón.

