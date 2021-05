Alessandro Michele dévoile le nouveau jardin Gucci – WWD

FLORENCE – Quiconque s’attend à une autre rétrospective de mode au Gucci Garden l’année du centenaire de la marque sera surpris.

Le lieu d’exposition a été complètement transformé pour reproduire 15 des campagnes de communication les plus innovantes et révolutionnaires du directeur créatif Alessandro Michele.

Par exemple, le thème de la campagne automne 2018 de Gucci – les collectionneurs obsessionnels – a été traduit dans une pièce remplie du sol au plafond avec des étagères empilées avec 1400 papillons enveloppés, 110 perruques colorées, 420 baskets Gucci et 182 horloges à coucou sur la hauteur d’un mur. . En référence à la campagne de la croisière 2019, des images d’une communauté de constructeurs d’arche – et de tout animal auquel vous pouvez penser – ont traversé plusieurs écrans dans une autre pièce remplie de foin – son parfum puissant transportant les invités à l’extérieur de la localité.

«C’était amusant d’essayer de reproduire ces décors très compliqués, et je sens maintenant que je suis dans un endroit qui a été débarrassé du passé, ce qui était merveilleux, mais nous ne l’avons plus intégré et nous ne voulions plus le faire. être classé », a déclaré Michele, assis à un bureau à côté du président et chef de la direction Marco Bizzarri.

L’ambiance de jeudi était optimiste, marquant l’un des premiers événements IRL ici, tandis que la distanciation sociale et les masques étaient strictement appliqués pour la protection d’un nombre restreint d’une dizaine de journalistes. Michele, portant une veste vert émeraude sur un jean, et Bizzarri dans un costume à carreaux, étaient clairement satisfaits de la transformation du Gucci Garden. (Soit dit en passant, interrogée par un journaliste quel article de mode il aurait souhaité avoir inventé, après le blue-jean, déjà célèbre pris par Yves Saint Laurent, Michele a déclaré que la veste – et plus particulièrement les costumes pour hommes, qui “ont donné une voix aux hommes et aux femmes, révolutionnant le monde.”)

Le jardin Gucci, situé dans le Palazzo della Mercanzia médiéval de Florence datant de 1337, à quelques pas de la Galerie des Offices sur la Piazza della Signoria, a été inauguré en 2018, lorsque Michele a rénové le musée du label qui avait ouvert en 2011 sous son prédécesseur Frida Giannini, pour le rendre plus en phase avec sa propre esthétique. Au fil des années, le lieu a mis en scène plusieurs expositions, illustrant l’évolution du récit du créateur par rapport aux archives de la marque ou dédiées à l’exploration de la masculinité.

«J’ai aimé l’idée du jardin parce que c’est la nature manipulée par l’homme pour grandir là où la famille a semé les graines de la marque, et pour avoir un contenant où nous pouvons faire bouger les choses», explique Michele. «Si nous parvenons à intriguer ne serait-ce que simplement quelqu’un [with Gucci Garden], alors nous aurons gagné. Je voulais éviter d’offrir quelque chose d’ennuyeux – 100 ans peut être une belle date arrondie, mais je vois cela comme la première année du futur.

«J’ai repensé les espaces parce que je sentais que c’était nécessaire», a poursuivi Michele en criant à Bizzarri pour avoir encore une fois soutenu son besoin de changement. À son tour, l’exécutif s’est dit agréablement surpris par le nouveau Gucci Garden.

«Et heureusement, je continue d’être surpris. Les 12 derniers mois ont été encore plus intenses que nos débuts chez Gucci ensemble », a-t-il déclaré, faisant référence aux changements dans les collections mis en mouvement par le créateur en 2020, avec deux spectacles par an selon le rythme créatif de Michele, qui aussi impacté la chaîne d’approvisionnement, par exemple.

“J’aime être mis au défi, me sentir un peu mal à l’aise”, a sonné Michele avec un sourire.

En parlant de l’exposition, le designer a déclaré avoir «créé un terrain de jeu d’émotions qui sont les mêmes que dans les campagnes, car elles sont le voyage le plus explicite dans mon imagerie». Michele a personnellement organisé l’exposition, intitulée «Archétypes de jardin», avec Archivio Personale, le studio qui a conçu les intérieurs.

«Un archétype est la forme originale à partir de laquelle toutes les copies sont faites, ne pouvant jamais être recréée en elle-même, et chaque campagne Gucci parle d’un moment unique et irremplaçable – exprimant l’esprit de chaque collection», a poursuivi le créateur.

Placer cette exposition à Florence, «là où tout a commencé», et faire référence à ses six premières années dans l’entreprise, «notre folie apparente et audacieuse», a été particulièrement émouvante, a-t-il admis. Son objectif, cependant, était de créer «une narration ludique et légère d’images, de références et de souvenirs des années et de ce que produit notre subconscient. Ce sont des images qui nous appartiennent et qui résonnent dans notre esprit.

Lorsqu’on lui a demandé comment il avait choisi les campagnes, Michele a déclaré que les décisions étaient prises instinctivement et naturellement, sur la base de «l’expérience incroyable» que chacun avait offerte à l’époque. «Comme dans l’analyse, nous avons creusé profondément dans notre subconscient.»

Il était essentiel pour Michele d’éviter toute forme de nostalgie, visant une «vitalité» ancrée dans le présent.

Il a admis que «c’était comme mettre [Jules] Verne dans cinq chambres, il n’est pas facile de passer des plages de LA à Berlin et à l’histoire de «Star Trek». »

La perturbation de Michele est claire dès l’entrée de l’exposition, alors que des graffitis colorés décorent les murs de l’escalier antique en référence à la campagne publicitaire d’avant l’automne 2018 de Gucci photographiée par Glen Luchford représentant des rebelles vêtus de Gucci occupant un campus universitaire, défiant l’établissement. et demander le changement, inspiré par l’imagerie audacieuse de la Nouvelle Vague française de la fin des années 50 et 60 et les manifestations étudiantes françaises de 1968. Les graffitis reproduisent des slogans en français qui se traduisent par «Nous sommes tous unis» ou «Liberté, égalité et sexualité», entre autres.

Du wagon de métro de Los Angeles vu dans la première campagne de Michele pour l’automne 2015 à la salle de bain de la discothèque berlinoise des années 80 l’année suivante, explorateurs intergalactiques, extraterrestres, danseurs et anges composent les personnages issus de l’imagination du créateur.

Reproduisant la campagne du printemps 2018, l’artiste interdisciplinaire Ignasi Monreal a créé une murale géante peinte à la main qui a duré près de 900 heures. Il couvre une pièce entière, plafond inclus – avec l’image de Michele cachée parmi les nombreux personnages représentés.

Dans une autre salle, 150000 paillettes scintillantes recouvrent les murs dans une réinterprétation éblouissante de la campagne automne 2016 lors d’un voyage à travers Tokyo, également photographié par Luchford, comme plusieurs autres exposés. Ailleurs, un diorama de style musée sert de cadre aux créatures et aux extraterrestres du voyage de la campagne d’automne 2017 dans l’espace. Les détails minutieux des petites figurines, des colliers aux chaussures Gucci, témoignent des artisans avec lesquels Michele a travaillé pour l’exposition.

Dans une pièce, une projection circulaire a créé la sensation immersive d’être sur le sol avec les danseurs entièrement noirs de la campagne pré-automne 2017, qui a rendu «hommage à l’élégance de la culture noire», répondant au «besoin d’un meilleur représentation de la communauté noire dans l’industrie de la mode », a déclaré Michele.

La nouvelle vision de la beauté du créateur est également abordée, montrant la première campagne de rouge à lèvres Gucci Beauty dirigée par la chanteuse punk Dani Miller, dont le sourire imparfait a renversé les conventions de beauté traditionnelles, et le jardin parfumé du parfum Gucci Bloom. Michele a de nouveau remercié Bizzarri de l’avoir soutenu dans le choix des modèles non conventionnels pour Bloom, en particulier le mannequin et femme trans Hari Nef, l’actrice Dakota Johnson et l’artiste et photographe féministe Petra Collins.

Il a exprimé sa surprise – et une certaine fatigue – d’être identifié avec le coup d’envoi des tendances de fluidité entre les sexes. «C’est juste qui je suis et je n’ai pas inventé la fluidité des genres. Je suis heureux que cela ait été adopté mais je ne fais pas de politique. Et tous ces «monstres», je les veux naturellement établis et non plus clandestins. Je pense maintenant aux films de Grace Kelly », ajouta-t-il vaguement en riant.

L’exposition restera indéfiniment en place au Gucci Garden alors qu’elle se rendra également en Asie, de Shanghai et Hong Kong à Taipei, Tokyo, Sydney, Bangkok et Séoul.

Une visite virtuelle sera disponible en ligne, et Gucci s’est également de nouveau associé à la plate-forme mondiale en ligne Roblox, apportant dans son métaverse une expérience partagée avec Gucci Garden qui ouvrira ses portes lundi pendant deux semaines. Les avatars numériques se transformeront en mannequins absorbant les éléments de l’exposition, se transformant en œuvres d’art numériques uniques.

«Il est important d’avoir des espaces qui ne sont pas habituels pour alimenter la créativité, qui se répercute sur le reste», a observé Bizzarri. «Ce chevauchement des secteurs peut également se transformer en affaires. Il aurait été stupide pour nous de ne pas entrer dans le jeu », a-t-il ajouté, embrassant un élément de culture qui change.