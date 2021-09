Alessia Cara annonce le troisième album studio “In The Meantime”

Alessia Cara a annoncé que son troisième album studio In The Meantime sortira le 24 septembre via Def Jam Recordings. L’album, qui fait suite à The Pains of Growing en 2018, mettra en vedette le singles récemment sortis « Sweet Dream » et « Shapeshifter ».

“Tellement excitée de commencer enfin cette nouvelle ère”, a écrit Cara sur Twitter après l’annonce de In The Meantime. “La meilleure chose que j’ai faite jusqu’à présent et tellement plus à venir je t’aime merci d’avoir attendu.”

En juillet, la chanteuse lauréate d’un Grammy Award a offert aux deux singles susmentionnés de présenter le thème de In The Meantime.

“Le thème de la dualité est récurrent sur ce prochain album, il était donc logique de sortir deux chansons pour introduire les deux extrémités du fil”, a expliqué Cara. « Le premier côté étant ‘Sweet Dream’ qui représente les difficultés et l’impuissance entourant mes deux dernières années. C’est à propos de l’insomnie et des cerceaux dans lesquels mon cerveau saute la nuit alors que je suis censé être endormi. Jamais amusant !”

« Ensuite, il y a ‘Shapeshifter’ qui est plein d’esprit et sophistiqué d’une manière qui, à mon avis, représente les parties les plus matures et les plus légères de l’album. J’ai dû endurer beaucoup de douleur pour reprendre pied et cette chanson est inébranlable, même si elle ne parle pas de la plus heureuse des choses.

De “Changeforme“, a-t-elle partagé: “[This] représente les parties les plus sophistiquées et fougueuses de l’album. J’ai dû ressentir différentes formes de douleur pour reprendre pied et cette chanson est inébranlable, même s’il ne s’agit pas de la plus heureuse des choses (ça m’a blessé quoi qu’il en soit).

Cara a commencé à construire un monde narratif pour In The Meantime à travers ses deux singles. Jusqu’à présent, les visuels du projet ont été axés sur les personnages et attentifs aux détails afin de décrire avec précision la narration présentée à travers les paroles du chanteur.

Pré-enregistrez In The Meantime avant sa sortie le 24 septembre.